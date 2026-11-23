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All’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna “Women for Freedom”, la campagna di sensibilizzazione ideata e promossa dalla giornalista *Claudia Conte* per dare voce alle donne che hanno subito violenze, persecuzioni e repressione, anche per mano di regimi autoritari.

La campagna si inserisce nel percorso che Conte porta avanti da anni sui diritti delle donne: dalla mostra “Women for Justice”, dedicata alle donne afghane e ucraine, all’ADI Design Museum di Milano nel 2022, al Women in Cinema Award, che nel 2023, alla Mostra del Cinema di Venezia, ha dedicato la sua edizione alla violenza sulle donne. Quest’anno si rinnova con un incontro pubblico, “Women for Freedom – Contro la violenza, il silenzio e ogni forma di oppressione”, che si terrà giovedì 26 novembre alle ore 18:00 al Conference Center Sala Da Feltre, in via degli Orti di Trastevere 6.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, giuriste ed esperti di diritti umani. Parleranno anche attiviste che la violenza l’hanno vissuta in prima persona: in fuga da Kabul, in lotta per i diritti delle donne iraniane, sopravvissute alla tratta. Le loro storie mostrano che la violenza contro le donne cambia forma da un paese all’altro, ma ha sempre lo stesso scopo, quello di togliere alle donne la libertà di decidere della propria vita.

Per le istituzioni intervengono l’*On. Martina Semenzato*, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e la Sen. Cinzia Pellegrino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato.

Interverranno inoltre: Zahra Ahmadi, attivista afghana, fuggita da Kabul dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021 Joy Ezekiel, sopravvissuta alla tratta di esseri umani e attivista, la cui storia è raccontata nel libro “Io sono Joy” (Edizioni San Paolo), con la prefazione di Papa Francesco; Ghazal Afshar, dell’Associazione Giovani Iraniani in Italia; Davood Karimi, presidente dell’Associazione rifugiati politici iraniani in Italia ed esperto di terrorismo e integralismo islamico; Lily Florentino, console generale della Repubblica Dominicana ad Anversa e presidente dell’Associazione La Cigua Palmera in Italia; Claudia Perez, esperta di diritto internazionale e officer del Comitato per i diritti umani dell’International Bar Association.

Nel corso della serata Domenico Di Conza, direttore generale della Fondazione GEA – Comunità del Sud Europa, presenterà in anteprima “Non sei sola”, il nuovo progetto di comunicazione del Centro di Ascolto al Disagio.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con BOOKS for PEACE – Premio Internazionale, attivo in Afghanistan con iniziative come il sostegno alla libreria femminile Zan di Kabul e un concorso letterario per i giovani dedicato alla pace.

“Women for Freedom” nasce dalla convinzione che ascoltare chi ha vissuto la violenza sia il primo argine contro l’indifferenza. L’obiettivo della campagna è costruire una rete di solidarietà che vada oltre i confini geografici, culturali e politici.