Nucleo Ispettori Forestali a Roma Capitale: depositata in Campidoglio la presentazione ufficiale del Distaccamento

Roma – Il Nucleo Ispettori Forestali (ETS / RUNTS) consolida in modo ufficiale la sua presenza e la sua operatività nel cuore di Roma Capitale. È stato infatti depositato presso gli uffici del Campidoglio il documento istituzionale che presenta formalmente il nuovo Distaccamento di Roma Capitale, la Scuola di Formazione Interna e il piano delle dotazioni operative destinate al territorio della metropoli.

La comunicazione, registrata con il Protocollo n. 00017, è stata formalmente ricevuta dal Gabinetto del Sindaco il 06 ottobre 2026 e indirizzata direttamente al Sindaco di Roma, Prof. Roberto Gualtieri, e al Comando Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Una struttura guidata con esperienza: l’impegno dei vertici e del Comando romano

Il consolidamento delle attività sul quadrante romano fa capo alla pianificazione strategica dei vertici del Nucleo, guidato a livello nazionale dal Dirigente Generale Superiore Cav. Dr. Piero Fusaglia.

Sul territorio capitolino, le attività sul campo sono coordinate in modo diretto dal Distaccamento di Roma Capitale, sotto la guida del Comandante Angelo Scatolini e del Vice Comandante Capitano Cosimo di Lorenzo, impegnati nel dirigere gli operatori e intensificare i monitoraggi ambientali. L’obiettivo della struttura, regolarmente iscritta al RUNTS (C.F. 91176920683), è quello di offrire un supporto concreto ed efficace alle autorità locali e ai Comandi di Gruppo Territoriale della Polizia Locale.

Sicurezza operativa e accreditamenti istituzionali

Per garantire lo svolgimento delle proprie attività in piena sicurezza e conformità normativa, l’Ente si avvale di strumenti all’avanguardia e solide coperture:

Copertura Assicurativa Integrale: Polizza “Tutela Multirischi per il Volontariato” stipulata con Assimoco S.p.A., rispondente al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Polizza “Tutela Multirischi per il Volontariato” stipulata con Assimoco S.p.A., rispondente al (Codice del Terzo Settore). Rete Radio Interconnessa: Convenzione operativa con l’Associazione Si.Ra.In ODV, che garantisce l’integrazione di uomini e mezzi nei sistemi radio in concessione ministeriale (Mise).

Convenzione operativa con l’Associazione Si.Ra.In ODV, che garantisce l’integrazione di uomini e mezzi nei sistemi radio in concessione ministeriale (Mise). Supporto Normativo: Tesseramento e aggiornamento costante tramite i servizi del portale specialistico CERTIFICO.

Il Nucleo vanta inoltre l’accreditamento presso la Regione Lazio (SAC-N° 123368), l’iscrizione al sistema delle Nazioni Unite (UNGM #1087160) e il formale accreditamento presso agenzie internazionali quali UN Secretariat, UNDP, UNOPS, FAO, ICAO, WMO, ITC, AfDB, ADB e UN Development Business (N. 2008144). Risulta altresì attivo un canale informativo periodico con il Comando Generale della Guardia di Finanza.

La Scuola di Formazione Interna

Un piastone fondamentale della struttura è rappresentato dalla Scuola di Formazione Interna, le cui attività didattiche e i moduli di specializzazione sono diretti e curati dall’Ing. Roberto Masciarelli, in qualità di Docente Formatore, e dal Cav. Dr. Piero Fusaglia, docente di riferimento istituzionale. La Scuola eroga percorsi formativi sia per il personale interno, sia per enti locali e istituti scolastici, focalizzandosi su:

Corso per Ispettori Forestali: Studio della normativa ambientale ( D.Lgs. 152/2006 ), tecniche di accertamento e gestione della verbalizzazione.

Studio della normativa ambientale ( ), tecniche di accertamento e gestione della verbalizzazione. Corso per Ispettori Rurali: Polizia rurale, salvaguardia del territorio agricolo ed extraurbano, prevenzione dello sversamento di rifiuti agropastorali.

Polizia rurale, salvaguardia del territorio agricolo ed extraurbano, prevenzione dello sversamento di rifiuti agropastorali. Corso di Safety e Security: Gestione della sicurezza integrata in eventi pubblici e scenari emergenziali (Direttiva Gabrielli/Piantedosi) e piani di evacuazione.

Questo passaggio formale in Campidoglio segna un passo avanti decisivo per il Nucleo Ispettori Forestali, ponendo le basi per un controllo del territorio ancor più coordinato, a tutela del patrimonio naturale e a stretto contatto con le esigenze dei cittadini romani.