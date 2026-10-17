I più letti della settimana

Articoli correlati

Mussolini-Maritato (FI): “Solidarietà agli agenti feriti a Roma: condanna totale ad ogni violenza”

POLITICA SCUOLA ECONOMIA
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Roma, 17 ottobre 2026 -​”Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai 18 agenti di Polizia rimasti feriti durante i disordini nel corso del corteo studentesco a Roma. 

A loro va il nostro più sincero augurio di una pronta e completa guarigione.

​Quanto accaduto non ha nulla a che vedere con il diritto di opinione o di libera manifestazione, sacrosanti principi della nostra democrazia. Aggredire donne e uomini in divisa, custodi della sicurezza e della legalità, è un gesto intollerabile che condanniamo con fermezza e convinzione.

​Auspichiamo che i responsabili di tali violenze vengano prontamente individuati e che da parte delle istituzioni e delle forze politiche giunga una condanna unanime e senza ambiguità”.

Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Forza Italia ​Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio e Michel Emi Maritato

Articolo precedente
Sicurezza e degrado a Ostia, sit-in della Lega alla stazione Colombo: “Gualtieri e Falconi ignorano i problemi”
Sicurezza e degrado a Ostia, sit-in della Lega alla stazione Colombo: “Gualtieri e Falconi ignorano i problemi”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it
Redazione ufficiale de Il Giornale del Lazio. Informazioni, cronaca e attualità in tempo reale sul territorio laziale.

I più letti