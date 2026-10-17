Sicurezza e degrado a Ostia, sit-in della Lega alla stazione Colombo: “Gualtieri e Falconi ignorano i problemi”

Forte mobilitazione del carroccio nel X Municipio contro le strutture comunali abbandonate. Annunciato un presidio a settimana sul territorio. Messa sul tavolo la candidatura di Alessandro Aguzzetti alla presidenza.

della Redazione

ROMA – La sicurezza stradale, il degrado urbano e lo stato di abbandono dei beni pubblici comunali tornano al centro del dibattito politico nel X Municipio. Questa mattina, i vertici regionali e locali della Lega hanno promosso un partecipato presidio di protesta nei pressi della stazione Cristoforo Colombo della ferrovia Roma-Lido, per denunciare quella che definiscono come una vera e propria emergenza sociale e strutturale che attanaglia l’area di Ostia.

Alla manifestazione hanno preso parte figure di primo piano del partito, tra cui il capogruppo in Campidoglio Fabrizio Santori, la consigliera municipale Monica Picca e il consigliere del X Municipio Alessandro Aguzzetti. L’iniziativa ha voluto dare voce al forte disagio dei residenti, esasperati dalla mancanza di tutele sul fronte della sicurezza pubblica e dalla presenza di stabili comunali incustoditi, diventati nel tempo ricettacolo di incuria.

L’attacco alla giunta capitolina e municipale

Una dura presa di posizione è arrivata direttamente dai vertici del carroccio. Attraverso una nota congiunta, il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, e il segretario provinciale romano, Angelo Valeriani, hanno espresso parole di forte fermezza nei confronti delle istituzioni locali:

“Continuiamo a registrare una totale mancanza di attenzione e una condotta di forte indifferenza da parte del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente del X Municipio Mario Falconi”, hanno dichiarato i due esponenti del partito. “Ad oggi non è stata data alcuna risposta concreta alle criticità del territorio. Sicurezza e stabili abbandonati rimangono nodi irrisolti: ai cittadini non servono proclami, ma azioni repentine e risultati tangibili”.

Per mantenere accesi i riflettori sulle periferie romane, la Lega ha annunciato una mobilitazione permanente: ogni settimana i militanti e i rappresentanti istituzionali presidieranno un quadrante diverso del Municipio per raccogliere le istanze dei residenti e presentare soluzioni mirate.

Verso le prossime elezioni municipali

Il sit-in della Colombo è stato anche l’occasione per delineare i futuri assetti politici del centrodestra in vista del rinnovo dei vertici del X Municipio. Bordoni e Valeriani hanno infatti lanciato ufficialmente una proposta di coalizione:

“Mettiamo a disposizione del centrodestra la candidatura di Alessandro Aguzzetti alla presidenza del Municipio per avviare finalmente una nuova stagione amministrativa e guidare il cambiamento”. Una sfida che vedrà in prima linea anche Monica Picca, il cui contributo sarà strategico per rafforzare la struttura politica e organizzativa della Lega sul litorale romano.

“Meno promesse, più presenza e concretezza. La Lega c’è ed è al fianco dei cittadini di Ostia”, conclude la nota.