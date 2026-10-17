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Napoli, la scuola che unisce: formazione e nuove sinergie

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Direttore responsabile La Voce della Scuola
Author: Direttore responsabile La Voce della Scuola
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I laboratori di Vincenzo Scarpellino e l’alleanza tra La Voce della Scuola, Oggi Scuola e Federistruzione per fare rete.

Napoli si conferma luogo di incontro, confronto e progettualità per il mondo dell’istruzione. Un evento che ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sulle sfide della scuola contemporanea, valorizzando il contributo di professionisti, organizzazioni e realtà impegnate quotidianamente nella promozione di una cultura educativa sempre più inclusiva, dinamica e orientata al futuro.

A emergere con particolare forza è stato lo spirito di collaborazione che ha accomunato La Voce della Scuola, Oggi Scuola, Federistruzione e le altre realtà coinvolte, protagoniste di una sinergia che testimonia quanto sia importante superare le logiche individuali per costruire percorsi condivisi al servizio della comunità scolastica.

Un appuntamento che ha saputo coniugare formazione, partecipazione e relazioni umane, dimostrando come il dialogo tra esperienze differenti possa rappresentare una risorsa preziosa per affrontare le trasformazioni del sistema educativo.

I laboratori del dott. Vincenzo Scarpellino: la formazione diventa esperienza

Tra gli elementi di maggiore interesse dell’iniziativa, un ruolo di primo piano è stato ricoperto dai laboratori del dott. Vincenzo Scarpellino, che hanno contribuito a caratterizzare il percorso formativo attraverso una dimensione concreta, partecipativa e orientata alla crescita professionale.

Il valore dell’approccio laboratoriale risiede proprio nella capacità di andare oltre la semplice trasmissione di contenuti, favorendo il coinvolgimento attivo, il confronto tra esperienze e la possibilità di tradurre conoscenze e riflessioni in strumenti operativi.

In un contesto scolastico attraversato da cambiamenti continui, la formazione non può più essere considerata un momento isolato o un semplice adempimento, ma deve diventare un processo dinamico, capace di accompagnare i professionisti dell’istruzione nell’acquisizione di nuove competenze e nella ricerca di risposte concrete alle esigenze quotidiane.

È in questa prospettiva che si colloca il contributo del dott. Scarpellino: una visione della formazione che mette al centro le persone, la partecipazione e il valore dell’esperienza condivisa.

I laboratori hanno così rappresentato un elemento qualificante dell’evento, richiamando l’importanza di metodologie capaci di stimolare il confronto e promuovere una cultura dell’apprendimento fondata sulla collaborazione.

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Direttore responsabile La Voce della Scuola
Direttore responsabile La Voce della Scuolahttp://www.vocedellascuola.it
Diego Palma, docente scuola secondaria di II grado, Specializzato sul Sostegno, giornalista, scrittore e attivista sindacale. È direttore del giornale La Voce della Scuola e presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “La Voce della Scuola LIVE”, impegnata nella promozione culturale e nella diffusione di un’informazione libera e partecipata nel settore dell’istruzione. Figura attiva nel dibattito pubblico sulla scuola italiana, coniuga attività didattica, impegno civile e produzione editoriale, ponendo al centro della propria azione il valore della scuola come bene comune e spazio di crescita sociale e culturale. Opere pubblicate: La Scuola Secondo Me… (2018) Il mio nome è nessuno (2019) Anno alla prova (2025) La vita come un’opera d’arte (2026) Riconoscimenti Primo classificato al Premio Letterario Giulio Angioni – Guasila 2019 con il racconto “Il viaggio di Adom”

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