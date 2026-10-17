Stop di un giorno alle visite al Santuario, per i lavori in quota

Vallepietra, Fondi “Caput Mundi”, l’azione del Sindaco Mioni porta 204 mila euro per la sicurezza del Santuario

Un intervento cruciale per la tutela del territorio e la sicurezza dei visitatori e dei pellegrini. Per la giornata di martedì 20 ottobre, il Comune di Vallepietra ha disposto tramite ordinanza la chiusura giornaliera straordinaria del Santuario della Santissima Trinità e del limitrofo parcheggio “Tre Croci”. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le complesse operazioni di trasporto dei materiali sulla cima del Monte Autore, propedeutiche alla realizzazione di un’imponente rete di protezione in alta quota. L’opera, del valore complessivo di 204.000 euro, rappresenta un traguardo fondamentale per l’amministrazione comunale, ed è stata interamente finanziata grazie alle risorse della misura “Caput Mundi”, promossa dal Ministero del Turismo. Un risultato che premia la capacità progettuale e la determinazione del Comune nel riqualificare e mettere in sicurezza un’area dall’altissimo valore spirituale, naturalistico e turistico. A sottolineare la portata storica dell’intervento è il Primo Cittadino di Vallepietra, l’Ing. Daniele Mioni, che ha guidato in prima persona la complessa macchina burocratica e politica che ha portato all’ottenimento dei fondi: “Questi lavori si inseriscono all’interno di una serie di operazioni strategiche volte al rafforzamento e alla modernizzazione della sicurezza nell’intera zona sacra -dichiara il Sindaco Daniele Mioni– È il coronamento di un lavoro intenso, frutto di una collaborazione istituzionale straordinariamente proficua tra il Comune di Vallepietra e il Ministero del Turismo, durata oltre un anno e mezzo. Un impegno costante che oggi ci permette di mettere a terra risorse concrete per la protezione del nostro patrimonio e della nostra comunità”. L’azione dell’Ingegner Mioni testimonia una visione amministrativa concreta, capace di intercettare importanti finanziamenti statali per valorizzare la montagna e la sicurezza di uno dei luoghi di culto e pellegrinaggio più amati del Centro Italia. Per consentire il regolare e sicuro svolgimento dei lavori in alta quota, si ribadisce che per la sola giornata di martedì 20 ottobre: L’accesso al Santuario rimarrà completamente interdetto. Il parcheggio “Tre Croci” sarà chiuso al traffico e alla sosta. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a riprogrammare eventuali visite o escursioni nella zona interessata.