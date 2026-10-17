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Luigi Zeno trionfa al Corto Flegreo 2026: Miglior Giovane Attore per il cortometraggio contro il bullismo

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Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
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LUIGI ZENO TRIONFA AL CORTO FLEGREO 2026: MIGLIOR GIOVANE ATTORE PER IL CORTOMETRAGGIO CONTRO IL BULLISMO
LUIGI ZENO TRIONFA AL CORTO FLEGREO 2026: MIGLIOR GIOVANE ATTORE PER IL CORTOMETRAGGIO CONTRO IL BULLISMO

Il giovane talento napoletano conquista un nuovo prestigioso riconoscimento, unendo cinema e impegno sociale in un percorso artistico in continua ascesa.

Napoli, 17 ottobre 2026 – Un nuovo importante riconoscimento per Luigi Zeno, giovane attore napoletano di 19 anni, premiato come Miglior Giovane Attore alla VI edizione del Premio Internazionale Cinematografico Corto Flegreo – Accende il Sud. Il riconoscimento è legato al cortometraggio dedicato alla lotta contro il bullismo, nel quale Zeno interpreta il ruolo da protagonista.

Il progetto cinematografico pone al centro un tema di grande rilevanza sociale, usando il linguaggio del cinema per sensibilizzare il pubblico, in particolare le nuove generazioni. Il premio sottolinea così sia il percorso artistico di Zeno sia il valore di un racconto che invita a riflettere sulle conseguenze del bullismo e sull’importanza del rispetto.

Il riconoscimento è arrivato nell’ambito della sesta edizione della manifestazione, presentata da Gabriele Blair e dedicata alla valorizzazione del cinema, della cultura e dei talenti del Mezzogiorno.

Nel corso della serata, Luigi Zeno ha inoltre consegnato il premio della Sezione Scuola al cortometraggio “Dove passa il vento”, contribuendo anche in veste di premiatore alla manifestazione.

Per Luigi Zeno, il 2026 è un anno ricco di esperienze professionali. Dopo la partecipazione alla serie Netflix “Minerva – La Scuola”, prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini, l’attore ha lavorato sul set di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia” ed è impegnato a Roma nelle riprese della nuova produzione televisiva “Trastevere Blues”.

Il Premio Corto Flegreo si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso della sua giovane carriera, tra cui quelli legati al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo e al prestigioso Leone d’Oro Alato di San Marco, testimonianza di un percorso artistico in continua crescita e di un talento che sta conquistando sempre maggiore attenzione nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

Accanto ai successi professionali, Luigi Zeno continua a distinguersi per il proprio impegno sociale, in particolare nella sensibilizzazione e nella lotta contro il bullismo, attraverso progetti cinematografici e iniziative rivolte alle nuove generazioni.

Un risultato che valorizza il talento di un giovane interprete campano e ribadisce il potenziale del cinema come strumento di dialogo, consapevolezza e cambiamento sociale. Un esempio positivo per i giovani e per il territorio vesuviano, capace di raccontare una Campania fatta di talento, impegno e nuove opportunità.

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Daniela Del Prete
Daniela Del Prete
nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e PiazzaMunicipio.info. Presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Premi: Premio Eccellenze Istituzionali come giornalista nel 2022. Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia per la valorizzazione del territorio. Premio Internazionale a Barcellona per la web tv, Premio Speciale Award dalla Polizia di Stato per la divulgazione e comunicazione.

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