Dieci anni di Cammino Naturale dei Parchi

Roma, Il Presidente Foppoli ribadisce l’impegno del Parco dei Simbruini per lo sviluppo sostenibile

Un traguardo straordinario che celebra un decennio di connessione, natura e sviluppo sostenibile. Prosegue la speciale “due giorni” dedicata al decennale del Cammino Naturale dei Parchi (CNP), un’iniziativa che continua a unire territori, comunità e aree protette sotto un’unica grande identità verde. Nella giornata di ieri è stato dato il via ufficiale alle celebrazioni in una cornice d’eccezione, l’Ex Cartiera Latina all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica. L’incontro di apertura, straordinariamente partecipato e ricco di entusiasmo, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e tecnico, ponendo le basi per rendere il tracciato del Cammino sempre più accessibile, accogliente e fruibile da camminatori e turisti. Tra i protagonisti dell’evento di ieri, il Parco dei Monti Simbruini ha ribadito il proprio ruolo centrale nella nascita e nella crescita di questo progetto. Nel corso del suo intervento, il Presidente del Parco Alberto Foppoli, ha sottolineato con orgoglio la tenacia con cui l’ente ha creduto nell’iniziativa fin dal primissimo momento: “Il Cammino Naturale dei Parchi è un progetto ambizioso in cui abbiamo investito fin dall’inizio. Continueremo a farlo con energia e visione, convinti che questa rete rappresenti una leva fondamentale per il rilancio e lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio laziale e delle sue preziose aree interne.” Dal confronto di ieri sono emersi tre pilastri fondamentali per il futuro della rete verde: Coesione tra territori, comunità ed enti; Condivisione di buone pratiche e strategie d’accoglienza; Continuità negli interventi di tutela, valorizzazione e sviluppo. Se la giornata di ieri è stata dedicata alle idee, alle strategie e alla visione per il futuro, oggi le celebrazioni entrano nel vivo nel modo più autentico: sul sentiero e con gli scarponi ai piedi! Oggi, infatti, i partecipanti si metteranno in cammino lungo la suggestiva quarta tappa del CNP, con un itinerario che collegherà Capranica Prenestina a Guadagnolo. Un’occasione speciale per completare e festeggiare tutti insieme sul campo questo memorabile anniversario, immersi nel paesaggio e nella bellezza della rete verde regionale.