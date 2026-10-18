“Immagina un mondo per tutti”: Al via a Roma la prima edizione del concorso scolastico sull’inclusione e la disabilità, con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Promosso dall’Associazione Passi in Libertà APS, con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale. Il progetto, gratuito e integrato nei percorsi di Educazione civica, coinvolge scuole primarie e secondarie con arte, scrittura e fotografia.

ROMA, ottobre 2026 – Abbattere le barriere culturali partendo dai banchi di scuola, dando voce alla sensibilità e alla creatività delle nuove generazioni. Con questo obiettivo nasce “Immagina un mondo per tutti: sguardi, idee e colori dell’inclusione”, la prima edizione del concorso scolastico promosso da Passi in Libertà – Associazione Inclusiva APS, realizzato con il patrocinio dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

L’iniziativa, a partecipazione interamente gratuita, è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio capitolino per l’anno scolastico 2026/2027. Il percorso è pensato per integrarsi organicamente nelle 33 ore annuali di Educazione civica (D.M. 183/2024), promuovendo il rispetto della persona, il contrasto a ogni forma di discriminazione e la valorizzazione delle unicità.

Tre linguaggi per tre età: arte, scrittura e fotografia

Il concorso invita studenti e studentesse a confrontarsi sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione attraverso il linguaggio espressivo più vicino alla loro fascia d’età:

Scuola primaria – “Mani che colorano l’inclusione” : un lavoro corale di classe attraverso un cartellone a tecnica libera (70×100 cm: pittura, collage, materiali di riciclo, elementi tattili) per rappresentare una scuola e una città capaci di accogliere tutti i bambini nel gioco e nella socialità.

un lavoro corale di classe attraverso un cartellone a tecnica libera (70×100 cm: pittura, collage, materiali di riciclo, elementi tattili) per rappresentare una scuola e una città capaci di accogliere tutti i bambini nel gioco e nella socialità. Scuola secondaria di I grado – “Parole che abbattono i muri” : testi scritti (temi, racconti brevi, lettere aperte o interviste fino a 600 parole) elaborati individualmente o in gruppo, immaginando una comunità del futuro libera da barriere fisiche e mentali.

testi scritti (temi, racconti brevi, lettere aperte o interviste fino a 600 parole) elaborati individualmente o in gruppo, immaginando una comunità del futuro libera da barriere fisiche e mentali. Scuola secondaria di II grado – “Scatti d’inclusione”: la fotografia digitale come strumento di narrazione sociale e concettuale; uno scatto accompagnato da una breve didascalia (massimo 100 parole), con divieto di fotomontaggi e immagini generate da intelligenza artificiale, per cogliere scorci autentici di inclusione o visioni simboliche di futuro.

La voce dell’Associazione

«Un mondo inclusivo è uno spazio in cui ogni persona, con le sue unicità e le sue fragilità, trova ascolto, rispetto, partecipazione e piena autonomia», sottolinea Anna Agresti, Presidente di Passi in Libertà APS. «Molte barriere cadono prima nello sguardo, e solo dopo nei luoghi. È da lì, dalla scuola, che vogliamo cominciare: chiediamo ai ragazzi di diventare autori di questo cambiamento. La risposta delle scuole romane è per noi fondamentale per costruire una città davvero a misura di tutti».

Calendario, mostra e riconoscimenti

Il progetto è strutturato per non gravare sull’organizzazione didattica:

Entro il 16 novembre 2026: invio della scheda di adesione d’Istituto via email.

invio della scheda di adesione d’Istituto via email. Dal 18 novembre 2026 al 22 marzo 2027: svolgimento dei laboratori e attività in classe con i propri docenti.

svolgimento dei laboratori e attività in classe con i propri docenti. 22 marzo 2027 (ore 13:00): termine per l’invio digitale degli elaborati.

termine per l’invio digitale degli elaborati. Fine aprile 2027: cerimonia conclusiva di premiazione e mostra pubblica dei lavori finalisti a Roma, con l’esposizione dei cartelloni originali, la proiezione delle fotografie e la lettura dei testi selezionati.

Una giuria qualificata di cinque esperti – composta da educatori, psicologi, docenti referenti per l’inclusione, professionisti dei linguaggi visivi/scrittura e un giovane testimonial dell’associazione – valuterà i lavori. Tutti i partecipanti riceveranno l’Attestato Ufficiale di Merito e Sensibilità Sociale, mentre ai primi tre classificati di ciascuna sezione andranno speciali menzioni d’onore.

L’associazione è inoltre a disposizione dei collegi docenti per brevi incontri informativi e di presentazione online.

Chi siamo – Passi in Libertà APS



Passi in Libertà – Associazione Inclusiva APS è un’associazione di promozione sociale con sede a Roma, fondata da genitori, familiari e amici di persone con disabilità. L’associazione opera per favorire percorsi di autonomia, crescita ed emancipazione sociale per bambini, ragazzi e adulti, con un focus dedicato allo spettro autistico e alle disabilità motorie e sensoriali. Motto dell’associazione: «Ogni passo verso l’autonomia è un passo verso la libertà».

Contatti per la stampa e informazioni per le scuole: