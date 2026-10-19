IL PRESIDENTE DEL TAR INCONTRA IL PRESIDENTE ROMAGNOLI: FOCUS SU EFFICIENZA E TUTELA DELLA LEGALITA IN ECONOMIA  

Nei giorni scorsi, presso la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio, il Presidente Donatella Scala ha ricevuto, per il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti, il Pres. Efrem Romagnoli.

L’incontro, aperto con apprezzamento verso la Sezione, per l’efficienza raggiunta tramite la riduzione del carico di arretrati, ha toccato la necessità di tutela della legalità in economia, attività a cui il TAR partecipa attivamente, essendo competente sia sulle gare di appalto contestate che sulle impugnazioni dei provvedimenti prefettizi interdittivi a carico di imprese in odore di infiltrazioni criminali.

Comune plauso per la recente Sent. 14327/26 TAR Lazio che ha stabilito l’obbligo delle competenti Amministrazioni a pronunciarsi sulla richiesta di rivalutazione dei compensi per i CTU, data la riduzione del potere di acquisto di salari e onorari.

A seguire i temi del contrasto all’abusivismo, della valorizzazione del territorio e delle sue professionalità condividendo che tale intento, passi anche, se richiesto dalla materia del giudizio amministrativo, attraverso nomine di CTU commercialisti, preferibilmente scelti nell’apposito Albo della locale circoscrizione.

Ipotizzate anche sinergie in ambito formativo, data la natura amministrativa dell’attività dell’Ordine.