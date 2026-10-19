PREVENZIONE, BENESSERE E BELLEZZA

LE PROMOZIONI DI OTTOBRE NELLE FARMACIE COMUNALI DI CERVETERI

Ottobre mese ricco di appuntamenti dedicati alla salute, al benessere e alla prevenzione nelle Farmacie Comunali di Cerveteri. Per l’intero mese di ottobre, in tutte le sei farmacie gestite dalla Multiservizi Caerite sarà attiva la promozione speciale “Più acquisti più Risparmi” su tantissime linee cosmetiche naturali e di alta qualità, con sconti progressivi in base al volume di acquisto.

EVENTI DI OTTOBRE ALLA FARMACIA COMUNALE N. 6

Presso la Farmacia Comunale n. 6 (Via FOntana Morella 84, zona via Aurelia) sono in programma tre importanti giornate dedicate alla cura della persona:

20 Ottobre: Controllo dell’Udito (orari: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00) con specialista in sede.

21 Ottobre: Giornata con MULTICENTRUM (orario continuato 10:00 – 19:00), con un esperto che effettuerà test gratuito per la rilevazione di eventuali carenze vitaminiche.

28 Ottobre: Giornata Make-Up EuPhidra (orario 9:30 – 18:30) con una make-up artist professionista a disposizione per prove trucco personalizzate.

SERVIZI PERMANENTI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE N. 6

Oltre agli eventi speciali e alle promozioni, la Farmacia n. 6 mette a disposizione servizi specialistici dedicati alla salute e al benessere della persona a prezzi calmierati

Consulenza Nutrizionale: prossimi incontri il 3 e il 25 novembre.

Supporto Psicologico: Servizio di consulenza psicologica attivo tutti i giovedì dalle 12:00 alle 18:00.

Infermiere professionista: dal lunedì al sabato.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni, prenotazioni degli appuntamenti o dettagli sulle iniziative di Multiservizi Caerite S.p.A.: