“L’Anello della Riserva di Nazzano” In e-bike alla scoperta del territorio

Un itinerario guidato all’insegna della mobilità dolce e della valorizzazione del territorio, promosso dalla Pro Loco Tevere City APS nell’ambito delle iniziative orientate alla promozione dell’identità e delle eccellenze del Lazio.

Vivere la Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa tra benessere, mobilità dolce e sapori autentici del territorio. È questo l’obiettivo dell’escursione in e-bike “L’Anello della Riserva di Nazzano”, in programma per domenica 25 ottobre 2026. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Tevere City APS, nasce con l’obiettivo di valorizzare l’offerta turistico-esperienziale della Sabina e si inserisce nelle strategie di promozione dell’immagine e delle eccellenze dell’identità territoriale del Lazio.

Silenziose, ecologiche e adatte a tutti grazie alla pedalata assistita, le e-bike permetteranno ai partecipanti di esplorare uno degli angoli naturalistici più suggestivi del Lazio. Accompagnati da guide escursionistiche del posto, il gruppo percorrerà le panoramiche sponde del fiume Tevere, immergendosi nel verde incontaminato per ascoltare i suoni della natura e scoprire la ricca flora e fauna locale.

L’iniziativa è pensata in un’ottica di turismo 100% sostenibile, favorendo l’intermodalità treno+bici: il punto di partenza del tour è infatti comodamente raggiungibile da Roma Tiburtina tramite i treni regionali della linea ferroviaria FL1.

Il programma della giornata

Il ritrovo è fissato per domenica 25 ottobre secondo il seguente cronoprogramma:

Ore 10:00 – Meeting Point & briefing: Incontro presso lo snodo della Stazione FS di Poggio Mirteto Scalo (RI), con consegna delle e-bike e briefing iniziale di 30 minuti su percorso e sicurezza. (Consigliato il treno regionale in partenza da Roma Tiburtina alle 8:46 con arrivo alle 9:34).





Incontro presso lo snodo della Stazione FS di Poggio Mirteto Scalo (RI), con consegna delle e-bike e briefing iniziale di 30 minuti su percorso e sicurezza. (Consigliato il treno regionale in partenza da Roma Tiburtina alle 8:46 con arrivo alle 9:34). Ore 10:30 – Partenza per il tour: Inizio dell’avventura pedalando lungo i sentieri fluviali e il territorio della Riserva Naturale.

Inizio dell’avventura pedalando lungo i sentieri fluviali e il territorio della Riserva Naturale. Ore 11:30 – Tappa relax aperitivo: Sosta rigenerante presso l’Ecoturismo Tevere-Farfa, incorniciato dalla natura, per gustare un aperitivo a base di prodotti tipici locali a km0.

Ore 13:30 circa – Rientro: Conclusione del tour in e-bike e rientro allo snodo della Stazione FS di Poggio Mirteto Scalo per il comodo rientro in treno.





Informazioni e Modalità di Partecipazione