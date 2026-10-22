SCUOLA, PRESENTATA LA V EDIZIONE DELLA MAPPA DELLA CITTÀ EDUCANTE

GUALTIERI: INVESTIAMO SULLA SCUOLA E SUL FUTURO DELLA CITTÀ

Roma, 22 ottobre 2026 – Trecentocinquanta persone tra docenti, dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo educativo hanno partecipato questa mattina alla presentazione della Mappa della Città Educante 2026/2027, la raccolta di opportunità didattiche, formative e culturali gratuite rivolte a studentesse, studenti, docenti e scuole di ogni ordine e grado di Roma, promossa dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

L’iniziativa si è svolta nell’Aula Magna Adalberto Libera del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, all’ex Mattatoio di Testaccio, con la partecipazione del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

Tra gli intervenuti anche l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio. Presenti anche la Presidente della Commissione Scuola Capitolina Carla Fermariello e la Presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia. Ad aprire i lavori i saluti del Rettore di Roma Tre Massimiliano Fiorucci.

Al centro della mattinata anche gli interventi di ospiti come Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista, scrittore e docente della Sapienza Università di Roma, e Anna Granata, pedagogista, psicologa e docente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

La quinta edizione della Mappa mette a disposizione delle scuole della Capitale 342 progetti completamente gratuiti, proposti da 36 istituzioni, costruendo una grande rete che coinvolge istituzioni culturali e sociali, università, enti pubblici di ricerca, aziende pubbliche e strutture dell’Amministrazione capitolina. Un patrimonio di opportunità che spazia dall’arte alla scienza, dall’ambiente alla memoria, dalla salute alla tecnologia.

Un’offerta che continua a crescere e che rafforza il rapporto tra scuola, città e mondo della conoscenza.

Tra le principali novità di quest’anno, il contributo che Roma Capitale prevede per il trasporto gratuito verso i luoghi della mappa: una sperimentazione che prevede una corsa al mese per ogni municipio (due per i più popolosi), con l’intenzione di accorciare sempre di più la distanza tra una scuola e un museo, tra una periferia e un luogo della cultura, tra un’opportunità e la possibilità di raggiungerla davvero.

Nel corso della mattinata, i desk e i corner tematici allestiti negli spazi dell’ex Mattatoio hanno permesso a insegnanti e dirigenti scolastici di incontrare direttamente le istituzioni coinvolte e conoscere progetti, laboratori, visite, percorsi didattici e occasioni formative disponibili per l’anno scolastico 2026/2027.

“La Mappa della Città Educante è un progetto che esprime pienamente l’idea di una città che considera l’educazione una responsabilità condivisa. Anno dopo anno abbiamo costruito una rete sempre più ampia tra scuole, università, istituzioni culturali, enti di ricerca e realtà pubbliche, mettendo gratuitamente a disposizione delle ragazze e dei ragazzi un patrimonio straordinario di conoscenze ed esperienze. Una comunità viva e vivace. È un investimento sulla scuola, ma soprattutto sul futuro di Roma. Ringrazio l’Assessora Pratelli, l’Università Roma tre che ci ha ospitati, tutte le istituzioni che hanno aderito e il mondo della scuola che ogni anno rende questa iniziativa una realtà e unbagaglio di opportunità per i più giovani.” Ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Trecentocinquanta persone qui oggi raccontano meglio di qualsiasi slogan che intorno alla scuola esiste una città che vuole esserci. La Mappa è cresciuta anno dopo anno perché è cresciuta un’alleanza tra scuole, università, istituzioni culturali, ricerca e servizi. Realtà preziose che voglio ringraziare per l’impegno e per aver condiviso un’idea semplice e insieme radicale: l’educazione non può essere confinata dentro le mura di un edificio scolastico e le opportunità non possono dipendere dal reddito o dalla famiglia in cui si nasce. Roma intera deve diventare spazio educante. E credo che questo assuma un significato ancora più forte proprio oggi mentre una generazione sta prendendo parola, ponendo domande che non possiamo liquidare come un problema di ordine pubblico. A una generazione che chiede spazio, futuro e possibilità non si può rispondere restringendo gli spazi: bisogna moltiplicare le opportunità.” Ha poi aggiunto l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.