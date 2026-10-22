Scuole Cislaghi e De Juliis, approvati progetti per oltre 772 mila euro per l’efficientamento energetico

La Giunta comunale di Rieti ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per l’efficientamento energetico della scuola primaria “Cislaghi” e della scuola dell’infanzia “De Juliis”, dando seguito alle iniziative promosse dall’assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni, Fabio Nobili.

I due interventi prevedono una serie di opere finalizzate a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici scolastici, ridurre i consumi e rendere più efficienti gli impianti. Per la scuola “Cislaghi” sono previsti lavori di isolamento termico, sostituzione degli infissi, efficientamento dell’illuminazione e interventi sul sistema di riscaldamento. Per la scuola “De Juliis” il progetto comprende isolamento termico, nuovi infissi, illuminazione efficiente, sistemi di automazione dell’edificio e interventi sull’impianto di climatizzazione.

Le opere saranno finanziate in larga parte mediante il Conto Termico del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con una quota aggiuntiva a carico del Comune. Per la scuola “Cislaghi” il quadro economico ammonta a circa 456 mila euro, con un contributo GSE di circa 408 mila euro e una quota comunale di circa 48 mila euro. Per la scuola “De Juliis” il quadro economico aggiornato è di circa 316 mila euro, con un contributo GSE di circa 258 mila euro e una quota comunale di circa 58 mila euro.

L’approvazione dei due progetti rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di riqualificazione degli edifici scolastici comunali, con interventi che puntano a contenere i costi energetici e a migliorare la qualità degli ambienti destinati agli studenti e al personale scolastico.