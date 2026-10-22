Italia-Cuba, a Roma il Forum sulle nuove opportunità di cooperazione economica e commerciale

Al Consiglio regionale del Lazio un incontro tra istituzioni, diplomatici e rappresentanti del mondo imprenditoriale per rafforzare le relazioni tra i due Paesi e promuovere nuove prospettive di investimento.

ROMA, 22 ottobre 2026 – La Capitale torna al centro del dialogo economico internazionale con il Forum Italia-Cuba, in programma oggi, giovedì 22 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana.

L’iniziativa, promossa dall’ICEPS – Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e Problemi dello Sviluppo – in collaborazione con il Consiglio regionale del Lazio, l’Ambasciata di Cuba in Italia, la Zona Speciale di Sviluppo di Mariel e NOI Italia, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle prospettive di collaborazione economica e commerciale tra Italia e Cuba.

Al centro dei lavori le opportunità offerte dal mercato cubano, alla luce delle trasformazioni economiche e delle riforme avviate nell’isola caraibica, con particolare attenzione alle possibilità di investimento, allo sviluppo industriale e ai processi di internazionalizzazione delle imprese.

Il Lazio come punto d’incontro tra istituzioni e mercati internazionali

La scelta della sede del Consiglio regionale del Lazio conferisce all’appuntamento una significativa dimensione istituzionale, sottolineando il ruolo che i territori possono svolgere nella costruzione di nuove relazioni economiche e diplomatiche.

Ad aprire il confronto saranno esponenti delle istituzioni italiane e cubane, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni impegnate nella promozione degli scambi internazionali.

Tra i partecipanti annunciati figurano Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, il consigliere regionale Angelo Tripodi, Fabrizio Della Bina, presidente dell’ICEPS, e Jorge Luis Cepero Aguiar, ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia.

Particolare rilievo assumerà la presenza della delegazione ufficiale della Zona Speciale di Sviluppo di Mariel, rappresentata da Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz, direttore della Valutazione Aziendale, e Wendy Miranda Borroto, direttrice del Coordinamento e delle Procedure.

Interverrà inoltre Sebastiano Gobbo, presidente di NOI – Nuovo Osservatorio Internazionalizzazione, mentre la moderazione sarà affidata a Massimiliano Gambini, direttore dell’ICEPS.

Mariel, una piattaforma strategica per gli investimenti

Uno dei temi centrali del Forum sarà il ruolo della Zona Speciale di Sviluppo di Mariel, progetto attraverso il quale Cuba punta ad attrarre capitali stranieri, favorire nuovi insediamenti produttivi e rafforzare la propria integrazione nei mercati internazionali.

La presenza dei rappresentanti di Mariel consentirà di approfondire direttamente le condizioni operative e le prospettive offerte alle aziende interessate a sviluppare rapporti commerciali e industriali con il Paese caraibico.

Per il sistema imprenditoriale italiano, e in particolare per le piccole e medie imprese, il confronto potrà rappresentare un’occasione per valutare nuovi percorsi di collaborazione, tenendo conto delle specificità del mercato cubano e delle condizioni economiche e normative che ne caratterizzano l’evoluzione.

Diplomazia economica e cooperazione per nuove prospettive di sviluppo

Il Forum si inserisce in un contesto nel quale il dialogo tra istituzioni, rappresentanze diplomatiche e operatori economici assume un’importanza crescente per favorire nuove opportunità di sviluppo e consolidare i rapporti bilaterali.

L’obiettivo dell’incontro è quello di andare oltre il semplice scambio di informazioni, creando le condizioni per individuare possibili sinergie tra imprese, organizzazioni e istituzioni dei due Paesi.

Per Roma e per il Lazio, l’appuntamento costituisce anche un’opportunità per riaffermare la centralità della Capitale quale luogo di confronto internazionale, capace di ospitare iniziative che coniugano diplomazia, economia e cooperazione.

Il Forum Italia-Cuba si propone dunque come un momento di dialogo concreto, con l’ambizione di trasformare le relazioni istituzionali in nuove occasioni di collaborazione e sviluppo condiviso.