Sant’Ivo alla Sapienza riapre al pubblico: Roma ritrova il capolavoro di Borromini

Dal 27 ottobre ingresso libero dal lunedì al venerdì. L’apertura nasce dalla collaborazione tra Archivio di Stato di Roma, Diocesi e Touring Club Italiano.

Roma ritrova uno dei luoghi più significativi del suo patrimonio artistico. Dal 27 ottobre 2026, dopo molti anni di chiusura, la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, capolavoro di Francesco Borromini e del Barocco romano, tornerà visitabile con un’apertura continuativa nei giorni feriali.

La riapertura restituisce a cittadini e turisti la possibilità di scoprire un monumento che appartiene profondamente all’identità culturale della Capitale. Un ritorno che ha anche un valore civico: rendere accessibile un luogo d’arte significa ricostruire il rapporto tra la città e il suo patrimonio, trasformando la tutela in un’occasione concreta di conoscenza e partecipazione.

La chiesa è parte integrante del complesso della Sapienza, sede dell’Archivio di Stato di Roma. A consentirne l’apertura è la collaborazione tra l’istituto archivistico, la Diocesi di Roma e il Touring Club Italiano, uniti in un progetto che affianca l’impegno delle istituzioni al contributo del volontariato culturale.

Un ruolo centrale sarà svolto dai volontari del Touring attraverso “Aperti per voi”, l’iniziativa dedicata all’accessibilità e alla valorizzazione dei luoghi della cultura. Saranno loro a contribuire all’apertura della chiesa dal lunedì al venerdì, accogliendo i visitatori e accompagnandoli alla scoperta del cortile e della chiesa del complesso.

La continuità dell’accesso rappresenta l’elemento più significativo dell’iniziativa: Sant’Ivo potrà così entrare negli itinerari di chi visita Roma e tornare a essere una meta per chi la abita. Un’opportunità per avvicinarsi all’opera di Borromini e per riscoprire, nel cuore della città, uno spazio in cui architettura, storia e spiritualità si incontrano.

L’iniziativa rinnova inoltre l’attenzione sul complesso della Sapienza e sulla sua funzione di custode della memoria. Qui la conservazione dei documenti e la valorizzazione del patrimonio monumentale concorrono a raccontare la storia di Roma, offrendo al pubblico due diverse chiavi di accesso alla sua eredità culturale.

La visita sarà gratuita. A partire dal 27 ottobre, la chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, con accesso da Corso del Rinascimento 40.