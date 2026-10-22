Il 24 e 25 ottobre 2026 l’Auditorium dell’Art Village ospita il workshop dedicato alla Tecnica Chubbuck e al Realismo Catartico. Un percorso per 18 attori e un numero selezionato di uditori, organizzato dalla scuola guidata da Patrizia De Santis.

Il lavoro sul personaggio, le scelte interpretative, il rapporto tra esperienza personale e scena. Saranno questi i temi al centro del workshop che Claire Chubbuck terrà a Roma il 24 e 25 ottobre 2026, ospite dell’HT Studio De Santis. L’appuntamento si svolgerà all’Auditorium dell’Art Village, in via Aurelia 477, con un programma di due giornate di formazione intensiva.

L’iniziativa, presentata dagli organizzatori come un’esclusiva nazionale e come la prima presenza di Claire Chubbuck in Italia, prevede la partecipazione di 18 attori e di un numero selezionato di uditori. Una formula che punta a lasciare spazio al lavoro individuale e all’approfondimento delle scene, affiancando alla pratica attoriale la possibilità di osservare il percorso degli altri partecipanti.

Dallo studio di Los Angeles al workshop romano. Figlia di Ivana Chubbuck, la coach di recitazione che ha sviluppato l’omonima tecnica, Claire insegna all’Ivana Chubbuck Studio di Los Angeles. Il suo percorso si inserisce in quella tradizione di formazione attoriale e comprende il lavoro sul Realismo Catartico, di cui è promotrice.

Il programma annunciato per Roma mette in relazione questi due riferimenti attraverso esercizi sulla scena, costruzione del personaggio e coaching individuale. Al centro c’è la ricerca di scelte interpretative capaci di utilizzare esperienza e immaginazione nel lavoro cinematografico.

È su questo passaggio che si misura l’utilità di un laboratorio di recitazione: dare una forma concreta al materiale che l’attore porta con sé, verificandola nel confronto con il testo e con chi conduce il lavoro. Il workshop offrirà ai partecipanti due giornate per affrontare questo processo sotto la guida di Claire Chubbuck.

A promuovere l’appuntamento è l’HT Studio De Santis, guidato da Patrizia De Santis, agente e insegnante di Tecnica Chubbuck, certificata a Hollywood direttamente da Ivana Chubbuck. Nel comunicato della scuola, De Santis viene indicata come la prima docente ufficiale della tecnica in Italia.

L’incontro romano porta dunque all’interno del percorso formativo dello studio una docente che lavora nella sede di Los Angeles. Per gli attori coinvolti sarà l’occasione di confrontarsi direttamente con il suo modo di affrontare personaggi e scene; per gli uditori, di seguire le indicazioni e le successive prove interpretative.

Il limite di 18 partecipanti attivi è uno degli elementi centrali della proposta. Secondo quanto comunicato dall’organizzazione, il numero chiuso è stato scelto per consentire un approfondimento individuale durante le due giornate.

Sede e informazioni. Il workshop si terrà sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 all’Auditorium dell’Art Village, in via Aurelia 477 a Roma. Per informazioni sull’appuntamento e sulle modalità di partecipazione degli uditori, i riferimenti diffusi dall’organizzazione sono tecnicachubbuck@gmail.com, il numero WhatsApp 348 2911030 e il sito www.htstudio.it.