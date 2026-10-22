HALLOWEEN A TAVOLA CON I SAPORI DELL’AUTUNNO TOSCANO



Lo Chef Fabrizio Renna firma una cena tra zucca, verza, carni toscane e dolci tentazioni, accompagnata dai vini selezionati dal sommelier

Una tavola dai colori dell’autunno, ingredienti della tradizione toscana e qualche suggestione ispirata alla notte più misteriosa dell’anno. Per Halloween, il Ristorante Arno dell’FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze propone una cena firmata dallo Chef Fabrizio Renna, pensata per accompagnare gli ospiti in un percorso gastronomico dove sapori intensi e prodotti del territorio incontrano l’atmosfera conviviale e leggermente misteriosa della festa.

È uno degli ingredienti più rappresentativi dell’autunno e, nella notte di Halloween, si trasforma nel simbolo per eccellenza della festa. La zucca, però, non è sempre stata la protagonista delle tradizionali lanterne: prima che la tradizione approdasse negli Stati Uniti, in Irlanda e in Scozia si utilizzavano soprattutto rape e altri ortaggi per intagliare le caratteristiche “Jack-o’-lantern”. Saranno proprio i colori, la dolcezza e la versatilità della zucca a portare in tavola una delle atmosfere più riconoscibili di questa stagione, in un menu che intreccia suggestioni di Halloween e sapori della tradizione toscana.

Si comincia con un amuse bouche e una flûte di benvenuto, per poi entrare nel cuore della serata con una sequenza di piatti in cui la zucca, regina indiscussa dell’autunno, viene interpretata in diverse consistenze e abbinamenti. Il percorso prende il via da una morbida cupolina di verza che racchiude lo stracotto di spalla d’agnello, accompagnato dalle patate del Casentino e da un ristretto al Vermentino: un piatto dal carattere deciso, dove la dolcezza della carne incontra le note aromatiche del vino.

A seguire, la tradizione della pasta al forno si veste dei colori della stagione con una lasagnetta di sfoglia all’uovo agli spinaci, arricchita dalla zucca Mantovana cotta al forno e dal formaggio stagionato, adagiata su un ragù sfilacciato di rosticciana di brado del Casentino. Un incontro di consistenze e sapori che porta nel piatto tutta la ricchezza della cucina toscana.

Il secondo rende omaggio a un altro grande protagonista della gastronomia regionale: il maiale toscano, proposto nella versione grigliata del secreto e accompagnato dal cavolo nero spadellato e dalla zucca in doppia consistenza. Un piatto che gioca sul contrasto tra la parte più sapida e croccante della carne, la nota vegetale del cavolo nero e la naturale dolcezza della zucca.

E per concludere, una piccola sorpresa dal nome evocativo: la Soul Cake, dolce tradizionalmente associato alla ricorrenza di Ognissanti, qui reinterpretato in chiave contemporanea dallo Chef. Una base di cookies speziato al cioccolato fondente Domori 82% incontra una delicata mousse alla ricotta di fattoria con uvette al Vin Santo del Chianti “I Veroni”, per un finale goloso, profumato e perfettamente in sintonia con la serata.

Ad accompagnare il menu saranno i vini scelti dal sommelier: il Cuvée Brut “Master C.27” Casa Sant’Orsola – Az. Fratelli Martini Secondo Luigi come calice di benvenuto e il Chianti Rufina D.O.C.G. “I Domi” dell’Az. Agr. I Veroni in abbinamento alle portate.

A rendere ancora più speciale la serata, intrattenimento musicale dal vivo e un’atmosfera pensata per celebrare Halloween in modo elegante e conviviale, tra sapori toscani, ingredienti autunnali e qualche richiamo alla tradizione della notte di Ognissanti.

Il menu della Cena di Halloween

Amuse Bouche con Flûte di Benvenuto

Pane integrale ai semi di zucca tostato con Stracchino del Palagiaccio, Sbriciolona della Macelleria Mannori e zucca candita

Cupolina di Verza

Stracotto di spalla d’agnello con patate del Casentino in foglia di verza, glassata al suo fondo e ristretto al Vermentino

Stracotto di spalla d’agnello con patate del Casentino in foglia di verza, glassata al suo fondo e ristretto al Vermentino Lasagnetta di Sfoglia all’Uovo agli Spinaci

Zucca Mantovana cotta al forno e formaggio stagionato su ragù sfilacciato di rosticciana di brado del Casentino

Zucca Mantovana cotta al forno e formaggio stagionato su ragù sfilacciato di rosticciana di brado del Casentino Secreto di Maiale Toscano Grigliato

Cavolo nero spadellato e zucca in doppia consistenza

Cavolo nero spadellato e zucca in doppia consistenza Soul Cake

Base di cookies speziato al cioccolato Domori fondente 82% con mousse alla ricotta di fattoria e uvette al Vin Santo del Chianti “I Veroni”

Acqua minerale naturale e frizzanteCaffè espresso

I vini in abbinamento

Calice di benvenuto con Spumante Cuvée Brut “Master C.27” Casa Sant’Orsola, Az. Fratelli Martini Secondo Luigi

Chianti Rufina D.O.C.G. “I Domi”, Az. Agr. I Veroni

Euro 59,00 a persona, inclusi i vini in abbinamento a cura del Sommelier.