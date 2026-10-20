EXCELLENCE FOOD A ROMA: SVELATI I TREND CHE RIVOLUZIONERANNO LA TAVOLA NEL 2027

Sostenibilità radicale, innovazioni tecnologiche e totale tracciabilità: l’agroalimentare si prepara a un profondo cambiamento per rispondere alle nuove richieste di benessere e legame territoriale.

Il comparto agroalimentare italiano si interroga sul proprio futuro e traccia le linee guida della transizione che ridefinirà le nostre abitudini di consumo nei prossimi anni. Durante la manifestazione romana Excellence Food sono stati ufficialmente presentati i trend alimentari attesi per il 2027. I pilastri del cambiamento saranno guidati da una decisa spinta verso la digitalizzazione delle filiere e la trasparenza dei processi, affiancate da una richiesta sempre più forte di cibi sani legati al benessere psicofisico e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo strategico per le aziende del settore sarà quello di coniugare l’innovazione tecnologica con la tutela e la promozione delle produzioni d’eccellenza del territorio, garantendo risposte efficaci a un consumatore sempre più consapevole.