L’ALTA CUCINA DIVENTA GREEN: LA RIVOLUZIONE VEGETALE STRELLA MICHELIN DI ANTONELLO SARDI

Presso il Ristorante Serrae di Villa Fiesole, la filosofia vegetariana si trasforma in un percorso d’eccellenza gourmet che ridefinisce i confini e i piaceri della tavola contemporanea.

l mondo della ristorazione stellata abbraccia con sempre maggiore convinzione la sostenibilità e la purezza della materia prima agricola. Al Ristorante Serrae di Villa Fiesole, insignito della prestigiosa stella Michelin, lo chef Antonello Sardi sta tracciando una nuova via culinaria interamente basata su una proposta vegetariana d’autore. L’approccio dello chef valorizza i prodotti dell’orto e le erbe spontanee attraverso tecniche di cottura d’avanguardia e consistenze innovative, scardinando il vecchio preconcetto che vede la cucina vegetale come una scelta di rinuncia. Ogni portata diventa così un omaggio alla biodiversità del territorio e un invito a riscoprire i sapori autentici della terra, elevando l’ingrediente vegetale a protagonista assoluto di un’esperienza culinaria ricercata ed esclusiva.