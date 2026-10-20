FIUMICINO SI FA GUSTOSA: IL GRANDE STREET FOOD CONQUISTA IL PARCHEGGIO DI VILLA GUGLIELMI

Tre giornate interamente dedicate alle migliori specialità culinarie italiane e internazionali: aperture serali e un ricco programma per promuovere il turismo e la convivialità all’aperto

Il comune costiero di Fiumicino si trasforma nella capitale del gusto itinerante ospitando un atteso weekend interamente incentrato sullo street food d’eccellenza. L’area di sosta antistante il rinomato parco di Villa Guglielmi accoglierà una selezione di cucine su ruote pronte a proporre specialità gastronomiche della tradizione nazionale ed internazionale. La manifestazione prevede l’apertura dei battenti a partire dal venerdì sera, per poi proseguire con un orario continuato a pranzo e cena durante tutto il fine settimana. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e sociale per la cittadinanza e per i visitatori dell’hinterland romano, unendo la buona tavola a momenti di svago in una delle cornici verdi più amate del territorio comunale.