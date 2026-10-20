WORLD PASTA DAY: GIUSEPPE MULARGIA RIVOLUZIONA LA TRADIZIONE CON UN TORTELLO DA AUTORE

Il gusto classico del pollo alla cacciatora sposa la dolcezza dell’amaretto in una creazione audace che celebra la giornata mondiale della pasta tra innovazione e memoria gastronomica.

In occasione del World Pasta Day, la cucina italiana si riscopre capace di osare senza mai perdere il contatto con le proprie radici più autentiche. Lo chef Giuseppe Mulargia ha scelto di celebrare questa ricorrenza globale firmando un primo piatto sorprendente: un tortello d’autore che racchiude al suo interno l’intensità del pollo alla cacciatora. A completare e bilanciare la struttura della pasta è una sapiente combinazione di burro, Parmigiano Reggiano e un tocco inaspettato di amaretto sbriciolato. Questa architettura del gusto dimostra come l’eccellenza e la versatilità della sfoglia ripiena sappiano accogliere accostamenti contemporanei, trasformando una ricetta storica della tradizione in un’esperienza sensoriale inedita e di forte impatto per i palati più esigenti.