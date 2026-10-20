SALVAGUARDIA DEI BOSCHI IN SABINA: IL PATRIMONIO VERDE RILEGGE IL FUTURO DEI PICCOLI BORGHI

La tutela dell’ambiente montano e delle aree boschive della provincia di Rieti si conferma una risorsa strategica per contrastare lo spopolamento e promuovere un turismo naturalistico.

Il patrimonio boschivo e i polmoni verdi che circondano i piccoli borghi storici della provincia di Rieti e dell’intera Sabina costituiscono un valore ambientale, economico e storico di inestimabile portata. Negli ultimi tempi è emersa con forza la necessità di promuovere una gestione consapevole e una custodia attiva di queste aree, non solo per preservare la straordinaria biodiversità del territorio, ma anche come misura preventiva contro il rischio idrogeologico. Sviluppare una rete di percorsi di monitoraggio e incentivare la pulizia dei sottoboschi rappresenta un investimento cruciale per il futuro dei borghi interni, in grado di generare una nuova economia circolare legata al turismo naturale, all’escursionismo e alla valorizzazione dei prodotti del bosco, offrendo un argine concreto allo spopolamento delle aree montane.