RIETI: DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e delle attività volte a garantire la sicurezza stradale, prevenire e reprimere le condotte di guida a rischio, il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti prosegue con fermezza la propria azione a tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada. In tale contesto i Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un cittadino reatino per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nella scorsa serata a Rieti in via del Terminillo, quando i Carabinieri sono intervenuti per i rilievi relativi a un sinistro stradale che ha visto coinvolti uno scooter ed un’autovettura. Gli accertamenti preliminari nei confronti del trentenne alla guida del motoveicolo hanno consentito di appurare uno stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di stupefacenti, elevando così una contestazione relativa all’articolo 187, comma 8, del Codice della Strada, a seguito della positività al consumo di cocaina e cannabinoidi. La posizione del soggetto è stata conseguentemente trasmessa all’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti. Nella medesima circostanza, il giovane, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe. A carico del denunciato si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini della successiva confisca. L’operazione si inserisce nella strategia preventiva e repressiva messa in atto in tutta la provincia di Rieti, attestando la costante presenza dei carabinieri su tutto il territorio, che con efficaci controlli serali e notturni, garantiscono standard sempre più elevati di sicurezza stradale volti a prevenire e contrastare le condotte di guida pericolose legate all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, promuovendo inoltre una maggiore consapevolezza sull’importanza di una guida sicura. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.