​Fede e tutela ambientale: bilancio positivo per il Santuario della S.Trinitá

Vallepietra, Foppoli: “La maestosità della natura incontra la profonda spiritualità del luogo, offrendo ai pellegrini un’esperienza di pace autentica“

Si è conclusa ufficialmente oggi, con una solenne cerimonia nel suggestivo scenario del Santuario della Santissima Trinità, la stagione di apertura del celebre luogo di culto situato nel territorio comunale di Vallepietra. L’evento ha richisiamato numerose autorità religiose, civili e militari, segnando il momento di bilancio e di chiusura formale delle attività per quest’anno. Alla cerimonia hanno preso parte figure di spicco del territorio, tra cui il Vescovo S.E. Mons. Santo Marcianò, il Sindaco di Vallepietra l’ing Daniele Mioni , il Maresciallo Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, il Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli e il Coordinatore Nazionale delle Guardie dell’Accademia Kronos Armando Bruni. Uno degli aspetti chiave della giornata, così come dell’intera stagione, è stato il servizio di vigilanza, tutela e supporto logistico, garantito con impeccabile dedizione dalle Guardie Zoofile ed Ambientali dell’Accademia Kronos. Gli operatori hanno operato sul campo assicurando il perfetto svolgimento di tutte le fasi dell’evento in cornice di piena sicurezza e nel rigoroso rispetto dell’ecosistema dei Monti Simbruini. Al termine delle celebrazioni, l’Amministrazione Comunale di Vallepietra ha voluto esprimere un profondo e sentito ringraziamento agli operatori dell’Accademia Kronos per la costante presenza, il rigore e la professionalità dimostrati, sancendo il pieno successo dell’iniziativa. A suggellare la giornata sono arrivate anche le parole del Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione interistituzionale. “Desidero esprimere la mia più viva gratitudine a tutti i soggetti che hanno reso possibile la gestione e la sicurezza di questa intensa stagione al Santuario – ha sottolineato il Presidente Alberto Foppoli- .Un ringraziamento particolare va all’Accademia Kronos per la straordinaria opera di tutela ambientale e di supporto logistico svolta sul campo con encomiabile dedizione. Un pensiero riconoscente e deferente desidero rivolgerlo a Sua Eccellenza Mons. Santo Marcianò, la cui presenza oggi e la cui guida spirituale costante rappresentano un presidio fondamentale di pace, coesione e profonda connessione tra il nostro straordinario patrimonio naturale e i valori più alti della spiritualità». Con la cerimonia odierna si avvicina la chiusura del Santuario, lasciando in eredità il ricordo di una perfetta sinergia tra istituzioni, enti di protezione ambientale e comunità locale.