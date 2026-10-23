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Vola il costo di trasporti, ortaggi e legumi a ottobre: “Effetto del caro benzina e delle tensioni internazionali”

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Author: redazione
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ROMA – Ottobre si chiude con una nuova fiammata dei prezzi al consumo in Italia, trainata dal netto rincaro dei carburanti e da pesanti ripercussioni sul carrello della spesa. A subire i rincari maggiori sono i comparti dei trasporti, dei prodotti ortofrutticoli e dei legumi, con aumenti a doppia cifra che stanno mettendo a dura prova il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo gli analisti, la dinamica è l’effetto diretto dell’impennata dei costi di logistica e distribuzione, alimentata da uno scenario geopolitico globale sempre più incerto.

L’impatto sul carrello della spesa e sulla logistica

L’aumento della benzina e del gasolio si sta trasferendo rapidamente sui beni di prima necessità. Poiché in Italia la stragrande maggioranza delle merci viaggia su gomma, il “caro carburante” ha colpito immediatamente i prodotti freschi:

  • Ortaggi e legumi: I prezzi di verdure e legumi freschi registrano picchi significativi a causa dell’incremento dei costi di raccolta, confezionamento e trasporto refrigerato.
  • Trasporti e tariffe: Logistica e servizi di spedizione hanno riadeguato i listini verso l’alto per compensare i margini erosi dal prezzo alla pompa.

Il contesto geopolitico: la linea di Trump e i conflitti globali

A livello internazionale, molti osservatori e sigle dei consumatori collegano questa instabilità economica alle politiche commerciali e geopolitiche della Casa Bianca, guidata da Donald Trump. La strategia dell’amministrazione statunitense nei confronti dei conflitti in corso – caratterizzata da pressioni diplomatiche, minacce di nuovi dazi e una ridefinizione degli equilibri nei mercati energetici – ha alimentato la volatilità del prezzo del greggio. L’incertezza sulla stabilità delle rotte commerciali e sulle forniture di petrolio dai quadranti di crisi ha innescato speculazioni sui mercati finanziari, i cui effetti si riflettono oggi direttamente sui costi energetici europei e italiani.

Le reazioni delle associazioni

Le associazioni dei consumatori denunciano una situazione insostenibile e chiedono interventi governativi immediati, come il taglio delle accise sui carburanti, per bloccare una spirale inflazionistica che rischia di frenare i consumi autunnali. Senza una stabilizzazione del quadro internazionale e un calo dei costi energetici, l’allarme sui beni alimentari di prima necessità potrebbe prolungarsi anche nei prossimi mesi.

Cav. Dr. Piero Fusaglia
Direttore Responsabile

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