Svolta nel conflitto in Ucraina: Melania Trump annuncia il cessate il fuoco a Oleshky, il Cremlino conferma i negoziati sulla data

KIEV / MOSCA – Una prima, significativa spaccatura nel muro della diplomazia internazionale apre uno spiraglio di tregua nel conflitto ucraino. La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco localizzato nella città di Oleshky, un’area strategica situata nella regione di Kherson, da tempo al centro di duri scontri. La dichiarazione della Casa Bianca ha trovato un immediato riscontro a Mosca: il Cremlino ha confermato l’esistenza dell’intesa, precisando che le diplomazie sono attualmente “al lavoro per concordare la data” ufficiale di inizio della tregua.

L’annuncio della Casa Bianca

Il coinvolgimento diretto e l’annuncio da parte di Melania Trump segnano un cambio di passo insolito e fortemente simbolico nelle dinamiche negoziali di Washington. Secondo quanto trapelato dalle prime note ufficiali, la mediazione si è concentrata sulla necessità di garantire l’incolumità della popolazione civile e l’accesso ai corridoi umanitari in un quadrante fortemente logorato dai bombardamenti. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell’amministrazione guidata da Donald Trump, che fin dal suo insediamento ha proclamato l’obiettivo di congelare il conflitto e portare le parti al tavolo delle trattative.

La posizione di Mosca

La risposta della Federazione Russa non si è fatta attendere. Attraverso il portavoce del Cremlino, Mosca ha validato l’esito dei colloqui preliminari, pur mantenendo la consueta cautela tecnica. “L’accordo di principio è stato raggiunto”, spiegano fonti governative russe, “e i nostri canali diplomatici e militari sono attivamente impegnati a definire i dettagli operativi e la data esatta in cui le armi dovranno tacere a Oleshky”.

L’importanza strategica di Oleshky

Situata sulla sponda sinistra del fiume Dnipro, di fronte alla città di Kherson, Oleshky rappresenta uno snodo cruciale sia dal punto di vista militare che logistico. Una tregua in questa zona, se confermata e rispettata sul campo, potrebbe costituire un importante “progetto pilota” per verificare la reale tenuta di accordi di cessate il fuoco più estesi su altri fronti caldi della linea di contatto. Le cancellerie internazionali guardano ora con estrema attenzione ai prossimi passi, per capire se l’asse diplomatico Washington-Mosca riuscirà a produrre i primi effetti tangibili sul terreno.

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