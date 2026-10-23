Italia- Kuwait, la Premier Meloni sigla 4 accordi su investimenti e Difesa

Coinvolti anche Ice e Leonardo Spa. Intese siglate da Giorgia Meloni e il primo ministro Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah

di Alessandra Fabbretti

ROMA – Quattro gli accordi siglati in seguito alla visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Kuwait, per un bilaterale con le autorità, su invito dell”Emiro Sheikh Misha’al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

Primo, è stato siglato un Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo della promozione degli investimenti diretti tra Agenzia Ice e l’Autorità del Kuwait per la promozione degli investimenti diretti.

E’ stata poi sottoscritta una Lettera di intenti tra Leonardo Spa e il Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait relativa allo sviluppo delle capacità di difesa e alla cooperazione industriale.

Terzo, i due paesi hanno raggiunto un Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Nazionale dello Stato del Kuwait sulla cooperazione militare nei settori della consulenza e della formazione.

Infine, è stata firmata una Dichiarazione dell’adozione del Action Plan 2027-2030 tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Kuwait sul rafforzamento della cooperazione bilaterale.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta oggi, venerdì 23 ottobre, a Kuwait City: all’aeroporto della Capitale è stata accolta dal Primo Ministro dello Stato del Kuwait, Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, e dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini.

Il Presidente Meloni si è quindi recherà al Bayan Palace per un incontro bilaterale con l’Emiro dello Stato del Kuwait, Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah. Al termine dell’incontro, si svolgeranno una cerimonia di scambio degli accordi e una cena di lavoro offerta dall’Emiro.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»