Malore in campo per Vincent Kompany: attimi di terrore al centro sportivo del Bayern Monaco

MONACO DI BAVIERA (Germania) – Pomeriggio di profonda apprensione in casa Bayern Monaco . L’allenatore della prima squadra, il quarantenne belga Vincent Kompany , è stato colto da un improvviso collasso mentre si trovava all’interno del centro sportivo di Säbener Straße.

Il malore si è verificato al termine della sessione di allenamento della prima squadra, mentre il tecnico si era trattenuto a bordo campo per assistere alla seduta della formazione riserve. Kompany si è accasciato improvvisamente al suolo, facendo scattare i soccorsi immediati da parte dello staff medico del club. La gravità iniziale del quadro clinico ha richiesto l’intervento tempestivo di un’eliambulanza d’emergenza, atterrata direttamente sul terreno di gioco. Sebbene l’elicottero sia giunto sul posto, il tecnico è stato successivamente trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza, accompagnato da un medico d’urgenza per ragioni di stabilizzazione logistica.

Il retroscena: le avvisaglie del virus

Il grave cedimento fisico è legato a una severa infezione virale che da oltre una settimana tormentava l’allenatore belga. Le avvisaglie del forte stato di debilitazione erano emerse già nei giorni scorsi: Kompany era stato costretto a saltare le rifiniture e la conferenza stampa ufficiale prima dell’ultimo match di Champions League contro l’Arsenal.

Nonostante il parere contrario dei medici e un corpo visibilmente provato, l’ex capitano del Manchester City aveva comunque voluto stringere i denti per guidare la squadra dalla panchina nell’ultimo impegno europeo. Uno sforzo estremo che, a distanza di quarantotto ore, ha portato il suo fisico al definitivo collasso strutturale.

Il comunicato del club e lo stop forzato

Il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, ha rilasciato una nota ufficiale per rassicurare l’ambiente, confermando che il tecnico si trova in condizioni stabili ma resterà ricoverato per accertamenti approfonditi:

“La salute di Vincent Kompany è la nostra assoluta priorità. Gli daremo tutto il tempo e il supporto necessari per ristabilirsi completamente. Abbiamo totale fiducia nel suo staff tecnico, che assumerà la guida operativa della squadra fino al suo rientro”.

Il Bayern Monaco attende ora l’evoluzione clinica del tecnico in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Bundesliga e coppe europee.