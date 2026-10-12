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Sport e Giovani nel Lazio: Nuovo bando regionale per l’adeguamento delle strutture sportive comunali

SPORT
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Author: redazione
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Sports apparatus for cardio training in a gym, nobody

ROMA / RIETI – È in arrivo una nuova misura della Regione Lazio rivolta ai Comuni per il finanziamento di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base. Il bando mira a sostenere la riqualificazione di palestre, campi da gioco e strutture polivalenti situate soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne, promuovendo l’inclusione sociale e la pratica motoria tra le giovani generazioni.

Le risorse stanziate permetteranno di adeguare le strutture alle norme di sicurezza, abbattere le barriere architettoniche e promuovere l’efficientamento energetico degli edifici sportivi. Un tassello fondamentale per restituire alla collettività luoghi di aggregazione sicuri e moderni.

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