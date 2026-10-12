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Ambiente e Territorio: Monitoraggio dei corsi d’acqua e tutela del reticolo idrico in Sabina

AMBIENTE
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Author: redazione
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Close up view of female hands pouring tonic water from a green plastic bottle to a glass on kitchen counter. High resolution 42Mp indoors digital capture taken with Sony A7rII and Sony FE 90mm f2.8 macro G OSS lens

POGGIO MOIANO – Proseguono a pieno ritmo le attività di prevenzione e controllo dedicate alla salvaguardia del reticolo idrico e dei corsi d’acqua minori nella Sabina meridionale. L’obiettivo delle verifiche sul campo è garantire il regolare deflusso delle acque piovane prima dell’arrivo delle precipitazioni intense caratteristiche della stagione autunnale, prevenendo fenomeni di dissesto idrogeologico ed esondazioni.

I controlli, condotti in stretta collaborazione con gli enti locali e le autorità di pubblica sicurezza, si concentrano sulla rimozione di ostacoli naturali, accumuli di vegetazione e depositi impropri lungo gli alvei. La tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale si conferma una priorità strategica per garantire la sicurezza dei residenti e la preservazione degli ecosistemi locali.

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