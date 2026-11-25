La campionessa valdostana comunica l’addio alle competizioni in un video diffuso sui social e dai canali FISI dopo due giorni di test sulle nevi di Cervinia. Il ginocchio sinistro, operato il 25 agosto scorso per rimuovere placca e viti, non regge più lo sforzo agonistico

di Piero Fusaglia

ROMA – Il cancelletto di partenza sta per abbassarsi un’ultima volta, poi lo sci alpino italiano saluterà la sua interprete più vincente di sempre. Con un videomessaggio affidato ai propri profili social e rilanciato dalla Federazione italiana sport invernali, Federica Brignone ha annunciato oggi, mercoledì 25 novembre, il ritiro dall’attività agonistica. Una decisione maturata sulle nevi di Cervinia, in Valle d’Aosta, al termine di due giornate di prova che avrebbero dovuto segnare il ritorno graduale verso la Coppa del Mondo e che invece hanno restituito il verdetto più amaro: l’articolazione della gamba sinistra, messa a dura prova dal grave trauma dell’aprile 2025, non sopporta più i carichi dell’alta competizione.

«Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male» ha spiegato la trentaseienne campionessa azzurra nel filmato, con voce ferma ma visibilmente emozionata. «Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più gare, anche se è una decisione molto difficile». Parole lucide, pronunciate esattamente novantuno giorni dopo l’intervento in artroscopia sostenuto a Milano lo scorso 25 agosto per rimuovere la placca e le viti applicate in seguito alla frattura del piatto tibiale e della testa del perone, accompagnata dalla lesione del legamento crociato anteriore.

Nei mesi successivi all’operazione, la sciatrice valdostana — rientrata di recente tra le fila dello Sci Club Courmayeur dopo aver lasciato l’Arma dei Carabinieri — aveva lavorato senza sosta per farsi trovare pronta al rientro. I primi giri in campo libero con gli sci da gigante sulle piste del Cervino avevano riacceso l’entusiasmo dei tifosi, ma il contatto reale con le sollecitazioni della neve ha reso evidente che il recupero anatomico non bastava a cancellare il dolore funzionale.

Nel congedo della fuoriclasse italiana resta però spazio per un ultimo desiderio legato al legame viscerale con le piste: «Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, che adoro, e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando». Una passerella d’addio ufficiale davanti al pubblico prima di chiudere definitivamente una carriera entrata nella leggenda dello sport azzurro, coronata dalle due medaglie d’oro conquistate ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 — al termine di una rincorsa che aveva già avuto del prodigioso — oltre alle Coppe del Mondo e ai titoli iridati che l’hanno resa l’atleta più titolata nella storia dello sci italiano.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL