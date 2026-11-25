Nel 2025 la temperatura media globale ha superato di circa 1,43 °C i livelli preindustriali, mentre gli ultimi undici anni sono stati i più caldi mai registrati. Nel 2026, secondo il Global Footprint Network, già il 30 luglio l’umanità aveva consumato le risorse ecologiche che il pianeta è in grado di rigenerare in un intero anno, con un’impronta pari a quella di 1,73 Terre. Dal 4 al 6 dicembre 2026, la questione ambientale sarà al centro di Leviathan – Countdown, il nuovo larp di Eryados, il gioco di ruolo dal vivo che trasformerà Monte Porzio Catone in uno scenario fantascientifico, coinvolgendo l’Osservatorio Astronomico di Roma dell’INAF, Villa Mondragone e l’intero territorio comunale. Un’esperienza immersiva per mettersi nei panni di chi abiterà un possibile futuro, alle prese con la crisi climatica, la scarsità delle risorse e le sfide della sopravvivenza. In collaborazione con Larp Studio, INAF e IAU, con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Monte Porzio Catone, Eryados intreccia scienza e fantascienza, trasformando il gioco in uno strumento per riflettere sulle sfide ambientali del presente attraverso l’esperienza diretta di un futuro possibile.

Siamo nel 2096. Il cambiamento climatico e l’esaurimento delle risorse hanno portato la Terra sull’orlo del collasso. Un misterioso segnale proveniente dallo spazio potrebbe cambiare il destino dell’umanità. È questo lo scenario nel quale i partecipanti saranno chiamati a muoversi, confrontarsi e prendere decisioni che contribuiranno allo sviluppo della storia.

Il valore del larp risiede proprio nella possibilità di superare la distanza tra conoscere un problema e sperimentarne le conseguenze. Non si assiste a una rappresentazione, ma si entra in un personaggio, si affrontano situazioni e si compiono scelte. La crisi ambientale e la scarsità delle risorse diventano così parte di un’esperienza vissuta, seppure nella finzione narrativa, capace di rendere più concrete le sfide del presente e stimolare una riflessione sulle responsabilità individuali e collettive.

A rendere particolare l’esperienza sarà anche la sua dimensione territoriale. Leviathan – Countdown è infatti un larp pervasivo: non si svolgerà esclusivamente in spazi dedicati, ma coinvolgerà luoghi e ambienti reali di Monte Porzio Catone, trasformando il territorio in parte integrante della narrazione: anche i cittadini potranno partecipare, scegliendo se interpretare un personaggio per l’intera durata dell’evento oppure diventare “complici” dell’organizzazione, contribuendo anche con brevi interazioni a dare vita all’universo immaginario.

“Gli astronomi alzano lo sguardo al cielo per studiare l’Universo e i fenomeni fisici che avvengono oltre l’atmosfera terrestre. Quando dallo spazio osservano la Terra vedono un pianeta azzurro, con oceani, terre e una sottile atmosfera, in un equilibrio unico e delicato. Con il gioco di ruolo e nuovi linguaggi Leviathan: Countdown avvicina il pubblico a grandi temi della scienza e della società, chiamandolo a riflettere sulle scelte urgenti per il futuro del nostro pianeta” spiega Ilaria Ermolli, direttrice di INAF Osservatorio Astronomico di Roma

“Con Leviathan: Countdown Monte Porzio Catone compie un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, scientifico e turistico, sperimentando nuove forme di promozione del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di aver creduto in questo progetto e di aver lavorato per intercettare le opportunità offerte dal bando regionale Lazio Digital Innovation Tourism, ottenendo un finanziamento. Un risultato che dimostra quanto sia importante per un’Amministrazione saper progettare, costruire collaborazioni e cogliere le occasioni messe a disposizione dalle istituzioni sovracomunali. Grazie alla collaborazione con l’INAF – Osservatorio Astronomico di Roma, Eryados e l’International Astronomical Union, il nostro territorio diventerà lo scenario di un’esperienza internazionale capace di unire scienza, tecnologia, creatività e narrazione. L’Osservatorio Astronomico e Villa Mondragone non saranno semplicemente luoghi da visitare, ma spazi da vivere, protagonisti di una storia immersiva che coinvolgerà direttamente i partecipanti. È proprio questa la sfida che abbiamo voluto raccogliere: raccontare Monte Porzio Catone attraverso linguaggi nuovi, capaci di raggiungere pubblici diversi, attrarre visitatori e generare nuove opportunità per il territorio. Ma c’è un aspetto al quale teniamo particolarmente: il coinvolgimento dei nostri cittadini, che potranno prendere parte gratuitamente all’esperienza, contribuendo a renderla ancora più vicina alla comunità. Crediamo in un modello di sviluppo nel quale innovazione e identità locale procedano insieme, nel quale il patrimonio storico e scientifico diventi una risorsa concreta per il futuro. Monte Porzio Catone ha tutte le caratteristiche per essere un luogo in cui la cultura si trasforma in esperienza e il territorio diventa protagonista. Con Leviathan vogliamo dimostrarlo, guardando al futuro senza dimenticare le nostre radici”, dichiara il sindaco Massimo Pulcini.

Osservatorio Astronomico di Roma, Via Frascati, 33, 00078

Monte Porzio Catone RM

L’esperienza è aperta a partecipanti dai 16 anni in su.

Informazioni e iscrizioni: eryados.com/leviathan-countdown

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