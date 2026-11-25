“Mercoledì scorso eravamo in piazza accanto a decinedi sindaci dei comuni montani, di ogni appartenenza politica, per ribadire l’impegno che il Partito Democratico ha preso e rinnovato: rimediare al disordine generato dalla legge Calderoli. Oggi quell’impegno diventa un atto concreto. Il gruppo parlamentare guidato dalla capogruppo Chiara Braga ha calendarizzato la proposta di legge Schlein-Sarracino e giovedì l’Aula di Montecitorio sipronuncerà sull’urgenza.



La proposta riscrive l’elenco dei comuni montani, azzerando il caos prodotto dalla legge Calderoli, e aumenta di 100 milioni di euro all’anno le risorse delFondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che passa così da 200 a 300 milioni.

Finora la riforma non ha portato benefici, ma soltanto contenziosi: centinaia di ricorsi al TAR e al Presidente della Repubblica, presentati da comuni che chiedono una cosa sola, il riconoscimento della propria realtà.



A indicarci la strada sono stati gli stessi sindaci.Perdere lo status di comune montano vuol dire rinunciare alle deroghe sul numero minimo di alunni per classe, con il rischio concreto di accorpamenti echiusure di scuole proprio mentre si programma il prossimo anno scolastico. Vuol dire penalizzare le imprese agricole, che in quota presidiano il territorio contro lo spopolamento e il dissesto e che ora vedono in bilico agevolazioni e sostegni. Già nelle prossime settimane queste comunità potrebbero subire danni irreparabili.

Non è una battaglia di parte, ma una battaglia per ladignità della montagna. Il Parlamento ha una responsabilità importante verso questi territori: ci auguriamo che tutti i deputati, al di là deglischieramenti, sostengano le ragioni di centinaia di comuni e votino a favore della procedura d’urgenza. Il voto di giovedì sarà un primo banco di prova percapire chi ha davvero a cuore la montagna e chi è pronto a passare dalle parole ai fatti”.

Lo dichiara Marco Niccolai, responsabile Aree Internedel Partito Democratico.

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