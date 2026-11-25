Roma, 25 novembre 2026 – Il Circolo PD Ferrovieri e Appalti Ferroviari, in una nota, esprime perplessità sulla riconversione dell’impianto Alta Velocità di Roma San Lorenzo in impianto Intercity, decisa da Trenitalia, e chiede garanzie per i lavoratori diretti e dell’indotto. Se per i ferrovieri del Gruppo FS è stata assicurata la possibile ricollocazione presso altri depositi della Capitale, restano privi di risposte il futuro delle imprese e dei lavoratori impegnati nella manutenzione, nella pulizia dei rotabili, nella logistica e nei servizi collegati. A pesare, inoltre, le incertezze legate alla gara per l’affidamento dei servizi Intercity, su cui il Circolo è impegnato da tempo. Ribadiscono di non essere contrari ai processi di innovazione e trasformazione industriale, ma devono essere accompagnati da trasparenza e garanzie concrete per l’intera filiera.

Il Circolo chiede, quindi, a Trenitalia e al Gruppo FS chiarezza sul modello industriale per la Capitale, sul futuro degli impianti e sulla tutela di occupazione, professionalità e salario. Il futuro della ferrovia, puntualizzano, non si può costruire senza il lavoro dei ferrovieri e di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’indotto che ne rendono possibile il regolare funzionamento.

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