Il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale fissa l’indice provvisorio per il nuovo anno e chiude i conti sul 2026 confermando l’1,4 per cento. Resta il nodo delle fasce più alte legate alla Manovra

di Piero Fusaglia

ROMA – La cifra adesso è ufficiale. Dal primo gennaio 2027 le pensioni italiane cresceranno sulla base di un indice provvisorio di rivalutazione pari al 3,2 per cento. È il verdetto del decreto firmato dal ministero dell’Economia di concerto con quello del Lavoro, un atto tecnico atteso da milioni di contribuenti che fissa la bussola per gli adeguamenti al costo della vita dei prossimi dodici mesi e, al tempo stesso, mette la parola fine ai conteggi dell’anno che sta per chiudersi.

Proprio sul fronte dei conti passati arriva infatti la seconda notizia contenuta nel provvedimento: nel cedolino di dicembre non ci sarà alcun conguaglio né tantomeno arriveranno arretrati riferiti al 2026. Il meccanismo della perequazione, del resto, funziona come una partita doppia tra stime e consuntivi. A gennaio di ogni anno l’INPS applica una percentuale provvisoria basata sulle proiezioni dell’ISTAT, riservandosi di saldare l’eventuale differenza dodici mesi più tardi, una volta misurata l’inflazione reale. Questa volta, però, le previsioni della vigilia hanno centrato esattamente il bersaglio: il decreto certifica che l’inflazione definitiva per il 2026 è stata dell’1,4 per cento, identica al decimale rispetto all’anticipo già riconosciuto all’inizio dell’anno. Nessuno scarto, dunque, e nessun rimborso da liquidare nella rata natalizia, dove resteranno protagonisti soltanto gli appuntamenti ordinari di fine anno: la tredicesima mensilità e, per le fasce reddituali più basse, la quattordicesima o il bonus aggiuntivo da 154,94 euro.

Ben diverso, invece, il discorso per il 2027, dove l’accelerazione dei prezzi registrata negli ultimi mesi spinge l’asticella della rivalutazione al 3,2 per cento, oltre il doppio rispetto all’anno precedente. Tradotto in cifre concrete, significa che il trattamento minimo INPS – fermo oggi a 611,85 euro lordi mensili – salirà a 631,43 euro, mentre l’assegno sociale raggiungerà quota 563,71 euro. L’Istituto nazionale di previdenza ha già assicurato che l’adeguamento scatterà regolarmente per tutti fin dal primo pagamento di gennaio, smentendo le voci di possibili rinvii a primavera.

Resta tuttavia un nodo politico e contabile tutt’altro che secondario: capire chi riceverà quel 3,2 per cento per intero e chi, al contrario, dovrà accontentarsi di una quota ridotta. La tutela piena al cento per cento è garantita esclusivamente agli assegni che non superano di quattro volte il minimo INPS, ovvero fino alla soglia di 2.447,40 euro lordi al mese. Sopra questa asticella si apre la partita parlamentare sulla legge di Bilancio 2027. Se passasse l’impianto proposto dal governo nella Manovra – che reintroduce uno schema a sei fasce di reddito – la copertura contro l’inflazione si assottiglierebbe progressivamente: tra quattro e cinque volte il minimo (fino a 3.059 euro) verrebbe riconosciuto l’85 per cento dell’indice, pari a un aumento reale del 2,72 per cento, per poi scendere a gradini fino al 32 per cento sugli assegni più alti. Un’architettura che l’INPS applicherà in via provvisoria salvo poi ricalcolare gli importi qualora l’iter parlamentare di dicembre dovesse modificare le aliquote.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL