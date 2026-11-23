Con l’avvicinarsi del 31 dicembre scatta il conto alla rovescia per chiudere le pratiche INPS ed evitare di lasciare per strada rimborsi e agevolazioni già maturati. Una bussola ragionata per orientarsi tra soglie, importi reali e scadenze da segnare in agenda.

di Piero Fusaglia

ROMA – C’è una cifra, quarantamila euro di Isee, che negli ultimi anni è diventata una sorta di linea di confine per migliaia di famiglie italiane e laziali. È la soglia che separa chi viene considerato dal fisco ormai al riparo dalle difficoltà quotidiane e chi, pur appartenendo a quel ceto medio impiegatizio o artigiano che fatica a far quadrare i conti tra mutui, carrello della spesa e utenze, conserva ancora il diritto a una serie di sostegni pubblici. A patto, però, di conoscere le regole del gioco e, soprattutto, di non farsi sorprendere dal calendario. Perché con l’autunno inoltrato e la fine dell’anno ormai dietro l’angolo, molte delle agevolazioni previste per il 2026 entrano nella loro fase decisiva, quella in cui una domanda dimenticata o una ricevuta non allegata in tempo si traducono in denaro perso.

Il capitolo più consistente riguarda senza dubbio la genitorialità e la prima infanzia, terreno sul quale si concentra la maggior parte delle risorse. Per le coppie che hanno accolto un figlio nel corso di quest’anno, tramite nascita o adozione, la misura di riferimento resta il contributo una tantum da mille euro. È un’iniezione di liquidità diretta che non fa distinzioni di importo all’interno della fascia: chiunque presenti un’attestazione Isee non superiore ai quarantamila euro ne ha pieno titolo. Qui, tuttavia, la trappola è tutta nei tempi: la richiesta telematica all’INPS non segue la fine dell’anno solare, bensì una finestra mobile di centoventi giorni dall’evento. Superato quel termine, il diritto decade senza possibilità di appello.

Discorso diverso, ma altrettanto stringente sul piano delle scadenze, vale per il bonus destinato alle rette degli asili nido pubblici e privati. Per i bambini nati dal 2024 in avanti, le famiglie che rientrano nel tetto dei quarantamila euro di Isee minorenni possono contare su un rimborso che arriva fino a tremilaseicento euro annui, ripartiti su undici mensilità. Chi invece ha figli nati prima di quella data, pur restando entro la medesima soglia patrimoniale, vede ridursi il massimale a duemilacinquecento euro, mentre i tremila euro restano riservati a chi non supera i venticinquemila euro. In entrambi i casi, la data cerchiata in rosso sul calendario è il 31 dicembre 2026: entro l’ultimo giorno dell’anno occorre aver completato l’invio delle domande e caricato tutta la documentazione attestante i pagamenti effettivamente sostenuti, pena il blocco delle ultime tranche di rimborso.

Sullo sfondo rimane poi l’Assegno Unico Universale, che accompagna i nuclei familiari dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età dei figli. Pur essendo una prestazione universale che spetta a tutti, anche a chi non presenta alcuna dichiarazione patrimoniale accontentandosi della quota minima di poco superiore ai cinquantotto euro mensili, è proprio nella fascia compresa tra i diciassettemilaquattrocento e i quarantamila euro che l’indicatore Isee esercita il suo peso maggiore, modulando progressivamente l’assegno rispetto al tetto massimo che oggi supera i duecentotre euro al mese per ciascun minore. Per chi lo percepisce già, l’attenzione deve spostarsi fin d’ora sull’inizio del nuovo anno: senza il rinnovo della Dichiarazione Sostitutiva Unica entro la fine di febbraio 2027, l’INPS applicherà automaticamente l’importo minimo a partire da marzo, costringendo poi a rincorrere gli arretrati entro giugno.

Accanto alle misure per i figli, la soglia dei quarantamila euro apre le porte anche a chi deve fare i conti con la transizione ecologica e la mobilità quotidiana, grazie agli incentivi destinati all’acquisto di vetture a zero emissioni con rottamazione di un vecchio veicolo inquinante, dove lo sconto pubblico raggiunge i novemila euro nella fascia tra trenta e quarantamila euro di Isee, per salire a undicimila sotto quella soglia. E non va dimenticato il capitolo dedicato alle madri lavoratrici con almeno due figli, che pur basandosi sul reddito individuale da lavoro entro i quarantamila euro anziché sull’Isee familiare, garantisce un’integrazione mensile fino a sessanta euro per dodici mesi. Più stretti, infine, restano i cancelli per gli sconti automatici sulle bollette di luce, gas, acqua e sulla tassa dei rifiuti, riservati ai nuclei con Isee entro i novemilasettecentonovantasei euro, che salgono a ventimila soltanto in presenza di almeno quattro figli a carico: in questo caso non serve alcuna istanza specifica, poiché è lo stesso scambio di dati tra INPS e gestori a far scattare la riduzione in fattura.

Il consiglio pratico, a poche settimane dalla chiusura dell’esercizio finanziario, è dunque uno solo: verificare subito nel proprio cassetto previdenziale o presso un patronato che l’attestazione Isee in corso di validità non presenti difformità e chiudere tutte le pratiche ancora aperte prima della pausa natalizia. Perché nel labirinto del welfare italiano, la differenza tra un diritto riconosciuto e un’occasione sfumata sta quasi sempre nella puntualità con cui si rispetta una scadenza.