Il 25 novembre chiusura temporanea per manutenzione della Sala degli Specchi

La mostra “Quando il mito prende vita. Il Ratto delle Sabine di Pietro da Cortona”, allestita nella Sala degli Specchi del Teatro Flavio Vespasiano, ha raggiunto quota 4.100 visitatori.

Il Comune di Rieti ringrazia tutti coloro che hanno scelto di ammirare l’esposizione, contribuendo al successo dell’iniziativa e confermando l’interesse suscitato da un’opera di straordinario valore artistico e storico.

Si comunica che, mercoledì 25 novembre, la mostra sarà chiusa al pubblico per consentire interventi di manutenzione della Sala degli Specchi. La riapertura è prevista per giovedì 26 novembre.

Si ricorda che, per le visite scolastiche, le istituzioni interessate dovranno contattare il Museo Civico di Rieti per concordare e prenotare l’accesso, telefonando al numero 0746 287280 oppure scrivendo all’indirizzo museo@comune.rieti.it.

I gruppi interessati a visite accompagnate da una guida, dal venerdì pomeriggio, e nelle giornate di sabato e domenica, dovranno invece rivolgersi ad Archeoares, gestore dei servizi museali, al numero 335 431722 o all’indirizzo rieti@archeoares.com.