INDAGINE LAMPO DEI CARABINIERI DI IVREA (TO): ARRESTATI I COMPONENTI DELLA BANDA CHE FACEVA SALTARE I BANCOMAT

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 novembre, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia di Ivrea, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Chivasso (TO), della Stazione di San Giorgio Canavese (TO) e degli Artificieri Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Torino, dopo un’indagine lampo, hanno assicurato alla giustizia i componenti della banda che nel corso della notte precedente aveva fatto esplodere lo sportello di un bancomat a San Giorgio Canavese.

I militari dell’Arma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto di iniziativa della P.G. due uomini della zona, entrambi trentanovenni, uno dei quali è stato inoltre tratto in arresto in flagranza per la detenzione illegale del materiale esplosivo, mentre un terzo complice, un trentasettenne anch’egli del posto rimasto ferito nell’esplosione dell’ordigno artigianale, è stato denunciato a piede libero senza l’applicazione di misure precautelari.

I fatti avevano avuto inizio intorno alle ore 04:10 a San Giorgio Canavese, in via Carlo Alberto, ove tre individui a volto coperto, giunti a bordo di un’utilitaria risultata provento di furto, avevano fatto esplodere lo sportello bancomat mediante il metodo c.d. della “marmotta”. Il colpo si è però risolto in un fallimento: i malviventi sono fuggiti repentinamente a mani vuote senza asportare denaro, mentre uno di loro è rimasto investito in pieno dalla deflagrazione. L’uomo ha raggiunto autonomamente l’ospedale di Chivasso ed è stato successivamente trasferito al CTO di Torino, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Dalle successive e conseguenti indagini, gli investigatori dell’Arma hanno identificato gli altri due complici, tutti della zona e già noti alle forze di polizia. Nel corso delle perquisizioni a carico degli indagati sono stati sequestrati un fucile calibro 9 Flobert con 21 cartucce, detenuto illegalmente, ed un vero e proprio arsenale di materiale pirotecnico-esplosivo composto da un centinaio di candelotti ad alto potenziale. Sempre nella tarda serata, i militari hanno individuato l’auto rubata dai malfattori per assalire il bancomat, abbandonata alle porte di Torino.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale. I due trentanovenni sottoposti a fermo e arresto sono stati tradotti in carcere presso la Casa Circondariale di Ivrea a disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Relativamente a fotogrammi e video allegati, si partecipa che sono stati preparati appositamente quale integrazione sintetica del comunicato stampa e non rientrano tra gli atti depositati del procedimento penale. [ADG]