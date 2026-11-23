Altri due arresti al Quarticciolo per detenzione di sostanze stupefacenti è il feedback restituito da una presenza incessante garantita dagli investigatori del V Distretto di P.S. Prenestino che a mo’ di incudine, non mollano la presa sul quadrante urbano, sommando l’azione di contrasto alla delittuosità al presidio del territorio affidato agli equipaggi in colori di istituto, nonché, con la presenza ormai stabile in piazza del Quarticciolo, agli Uffici Mobili delle Forze di Polizia ed ai contingenti della Forza pubblica.

50 dosi di cocaina sono state così sottratte al mercato al dettaglio, mentre per un acquirente bloccato al momento dell’arresto del pusher, è scattata la segnalazione di un consumatore inoltrata alle competenti Autorità amministrative.

Il primo arresto è maturato all’angolo tra viale Palmiro Togliatti e via Ostuni, dove lo scambio “rapido” tra venditore e consumatore non è sfuggito agli agenti.

Il pusher, un ventisettenne tunisino, ha tentato di disfarsi della merce lanciandola sotto un veicolo in sosta, per complessive 30 dosi di cocaina, recuperate dagli investigatori e poi sequestrate insieme a 130 euro in contanti.

Tra via dei Gelsi e via dei Ciclamini, invece, lo spaccio era itinerante, affidato ad un pusher a bordo di un veicolo a noleggio. Un trentatreenne romano è stato così sorpreso con 20 dosi di cocaina, occultate in parte negli indumenti ed in parte all’interno di un involucro schermato.

Per entrambi è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio, successivamenteconvalidato dall’Autorità giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.