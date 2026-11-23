Domenica 29 novembre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un innovativo viaggio emotivo e spirituale tra parola e musica, con Clive Riche & The Old Records Band, Nicola Masotti e Rosmunda D’Amico.

VEJANO (VT) — Un appuntamento originale e sorprendente arricchisce il cartellone del Vejamo Festival: domenica 29 novembre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) apre le porte a “Dante in Jazz Swing – Discesa e risalita dell’anima attraverso la musica Americana”. Lo spettacolo vanta la partecipazione straordinaria di Nando Gazzolo (voce fuori campo) e vede sul palco Clive Riche & The Old Records Band (Featuring), Nicola Masotti nel ruolo di Narrator Presenter e Rosmunda D’Amico come Guida Emozione.

Lo spettacolo: dalla perdizione alla luce sulle note del Jazz e dello Swing

Dante in Jazz Swing propone un viaggio universale dell’anima umana: dalla perdita alla redenzione, dal buio alla luce,dalla solitudine all’amore cosmico. Un progetto che fonde in modo organico cultura alta e popolare, tradizione e innovazione, creando una risonanza sincronistica tra i versi della Divina Commedia e la musica Jazz — nata dal dolore e dalla speranza del popolo afroamericano.

Più che una semplice illustrazione dell’opera dantesca, lo spettacolo si sviluppa come una reinterpretazione emotiva in cui ogni spettatore può riconoscere il proprio percorso personale. L’abbinamento tra gli standard Jazz/Pop e la struttura delle tre cantiche disegna un itinerario narrativo e musicale affascinante: dai blues profondi dell’Inferno (come Mood Indigo e Black and Blue), passando per gli spiritual del Purgatorio (come Swing Low, Sweet Chariot), fino alle ballad luminose del Paradiso (tra cui Fly Me to the Moon e Blue Skies).

Con un approccio capace di sorprendere e far sorridere in modo inclusivo, l’accompagnamento musicale intreccia l’immaginario dantesco con la modernità e il ricordo di leggende immortali come Louis Armstrong, Frank Sinatra, Elvis Presley, George Harrison e i Beatles, offrendo uno sguardo spirituale e innovativo anche sul presente della civiltà occidentale.

SCHEDA INFORMATIVA

Titolo: Dante in Jazz Swing – Discesa e risalita dell’anima attraverso la musica Americana

Dante in Jazz Swing – Discesa e risalita dell’anima attraverso la musica Americana Con la partecipazione straordinaria di: Nando Gazzolo (voce fuori campo)

Nando Gazzolo (voce fuori campo) Featuring: Clive Riche & The Old Records Band

Clive Riche & The Old Records Band Narrator Presenter: Nicola Masotti

Nicola Masotti Guida Emozione: Rosmunda D’Amico

Rosmunda D’Amico Data: Domenica 29 novembre 2026

Domenica 29 novembre 2026 Orario: Ore 17.00

Ore 17.00 Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano

Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com

333.8537695 – teatrovejano@gmail.com Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00

Ritiro biglietti presso il botteghino del Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 Web: www.teatrovejano.it