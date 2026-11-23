Attraverso la vita e le opere di Sara Coleridge, Mariangela Lando dà forma a un ritratto intimo di una figura femminile a lungo trascurata dalla memoria letteraria.

Essere figlia di un uomo straordinario può rappresentare un’eredità preziosa, ma anche un destino difficile da cui affrancarsi. È il percorso umano e intellettuale di Sara Coleridge, scrittrice, traduttrice e studiosa, protagonista di Incompiuta – Dedica a Sara Coleridge, il monologo teatrale scritto e interpretato da Mariangela Lando, con la regia di Francesco Buttironi, in scena sabato 28 novembre alle ore 21:00 al Teatro di Documenti.

Figlia di Samuel Taylor Coleridge, tra le personalità più rappresentative del Romanticismo inglese, SaraColeridge cresce a Greta Hall in un ambiente profondamente legato alla cultura e alla letteratura. Fin da giovanissima sviluppa una formazione eccezionale: apprende il latino, il greco e diverse lingue moderne, si dedica alla poesia e alla traduzione e nel 1837 pubblica Phantasmion, una fiaba letteraria di particolare eleganza. Eppure, nonostante le sue capacità e il valore della sua produzione, la sua figura rimane a lungo relegata all’identità di figlia di un autore celebre.

È proprio in questa contraddizione che affonda le radici Incompiuta. Attraverso una narrazione intima e suggestiva, Mariangela Lando restituisce voce a una donna che ha cercato di costruire un proprio spazio intellettuale e personale, confrontandosi con l’ammirazione per il padre, il desiderio di riconoscimento e la necessità di trovare una strada indipendente.

La drammaturgia accompagna il pubblico attraverso quattro momenti fondamentali dell’esistenza di Sara: l’infanzia a Greta Hall, la formazione giovanile nella biblioteca dello zio Southey, la vita matrimoniale e la vedovanza. I ricordi prendono forma sulla scena attraverso una serie di oggetti simbolici – zoccoli, libri, candele, giocattoli e l’amaranto – che diventano testimonianze di una memoria privata, ma anche strumenti per ricostruire un percorso di crescita e consapevolezza.

Al centro del monologo si colloca il rapporto ambivalente con il padre, una presenza capace di suscitare ammirazione e, al tempo stesso, di rendere difficile l’affermazione di una propria identità. Anche il titolo assume una duplice valenza: Incompiuta richiama il timore di Sara di non riuscire a dare piena forma alla propria opera e alla propria esistenza, ma diventa anche una riflessione su una memoria storica che non le ha riservato il riconoscimento meritato.

La vicenda personale della scrittrice si trasforma così in una riflessione più ampia sul talento femminile, sull’identità, sulla maternità e sul desiderio di emancipazione. Un racconto che attraversa il tempo e restituisce dignità a una figura rimasta troppo a lungo ai margini, interrogando il significato più profondo della libertà di affermare la propria voce.

Di e con: Mariangela Lando

Regia: Francesco Buttironi

sabato 28 novembre 2026 ore 21:00

Durata: 60 minuti

Biglietti: intero 12 euro, tessera 3 euro

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

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