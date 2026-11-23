Lavoro, Tiso(Acc Iniziativa Comune): “Sicurezza sia ancora più priorità istituzionale”

“Morire mentre si lavora non può essere considerato normale. Servono più controlli, prevenzione e responsabilità per garantire a ogni lavoratore il diritto di tornare a casa. In Italia gli incidenti mortali sul lavoro continuano a rappresentare una grave emergenza sociale. Dietro ogni vittima c’è una famiglia distrutta, figli che perdono un genitore e persone che aspettano invano il ritorno a casa di chi è uscito per guadagnarsi da vivere. Cantieri, fabbriche, aziende agricole e trasporti sono tra gli ambiti in cui i rischi possono essere particolarmente elevati. La fretta, la mancata formazione, l’utilizzo di attrezzature non sicure e il mancato rispetto delle procedure possono trasformarsi in tragedie. Per questo servono più ispezioni, concrete ed efficaci, formazione obbligatoria e investimenti nella prevenzione. Le regole devono essere rispettate da tutti e le violazioni devono comportare conseguenze adeguate. È fondamentale proteggere anche i lavoratori precari, stranieri e giovani, che possono trovarsi in condizioni di maggiore vulnerabilità o avere meno possibilità di segnalare situazioni pericolose. La sicurezza non deve essere considerata un costo da ridurre, ma un investimento indispensabile. Le imprese devono garantire ambienti sicuri, mentre le istituzioni devono rafforzare i controlli e assicurare che le norme vengano applicate concretamente. Sono necessarie inoltre prevenzione e una cultura del lavoro in cui la vita umana venga prima delle scadenze e dei profitti. Ogni lavoratore ha diritto di tornare a casa sano e salvo. La sicurezza sul lavoro non è un privilegio, ma un diritto fondamentale. Fermare queste morti deve essere una responsabilità di tutti”.

Cosi, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.