Venerdì 20 novembre, nel terzo appuntamento formativo, Michele Antonucci, Andrea Troisi e Francesco Mario Zaccaria approfondiranno il rapporto tra informazione economica, interpretazione dei dati e sviluppo del territorio. Modera Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore. Previsti 3 crediti formativi per i giornalisti

Venerdì 20 novembre 2026, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, in Largo Mons. Italo Pignatelli 2, si svolgerà l’incontro “Quando i numeri fanno notizia – Giornalismo ed economia, tra informazione, responsabilità e interesse pubblico”.

L’appuntamento rappresenta il terzo incontro del ciclo di formazione e aggiornamento professionale ospitato dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e dedicato ai temi dell’informazione contemporanea. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi per i giornalisti partecipanti, previa iscrizione attraverso la piattaforma ufficiale della formazione professionale.

Si parlerà di come può cambiare il significato di una notizia economica quando un dato viene estrapolato dal suo contesto, di come distinguere un aumento reale da una variazione soltanto apparente e di quali responsabilità ha il giornalista quando racconta inflazione, occupazione, risparmio e andamento delle imprese.

In un panorama informativo nel quale percentuali, statistiche e indicatori economici occupano quotidianamente titoli e notiziari, saper interpretare correttamente i numeri diventa una responsabilità professionale. Un dato isolato, un confronto improprio o una rappresentazione grafica fuorviante possono infatti alterare la percezione dei fenomeni economici, influenzando il dibattito pubblico e le decisioni dei cittadini.

Dalla complessità economica alla notizia: il ruolo del giornalista

Ad aprire gli approfondimenti sarà Michele Antonucci, giornalista, con l’intervento “Raccontare l’economia senza perdersi nei numeri: dalla complessità alla notizia”.

La relazione affronterà il passaggio dalle informazioni economiche alla costruzione della notizia, soffermandosi sulla scelta e sulla verifica delle fonti, sull’analisi di comunicati e bilanci e sulla necessità di tradurre concetti tecnici in un linguaggio accessibile senza comprometterne l’accuratezza.

Particolare attenzione sarà riservata ai rischi delle semplificazioni, alla distinzione tra risultati effettivi e previsioni e all’indipendenza del giornalista rispetto agli interessi economici e istituzionali, sottolineando l’importanza di un’informazione rigorosa, completa e priva di omissioni o alterazioni che possano modificare il significato dei fatti.

I numeri non parlano da soli: imparare a leggere i dati

Il secondo intervento sarà affidato ad Andrea Troisi, fondatore di Troisi Ricerche, che approfondirà il tema “I numeri non parlano da soli: leggere e interpretare correttamente i dati socio-economici”.

Attraverso esempi concreti, saranno analizzati gli errori più frequenti nell’interpretazione di percentuali, indicatori economici e statistiche, chiarendo le differenze tra valori assoluti e variazioni percentuali, dati nominali e reali, correlazione e causalità.

L’obiettivo sarà comprendere come il periodo di osservazione, la provenienza delle informazioni e la rappresentazione grafica possano influenzare la lettura dei fenomeni economici, sottolineando l’importanza di utilizzare fonti attendibili e di presentare i dati con rigore, chiarezza e trasparenza, evitando interpretazioni fuorvianti.

Credito cooperativo ed economia reale: oltre le statistiche

A completare il confronto sarà Francesco Mario Zaccaria, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, con l’intervento “Credito, cooperazione e territorio: raccontare l’economia reale oltre i numeri”.

La relazione offrirà una prospettiva sul funzionamento del credito cooperativo, sul modello mutualistico e sul ruolo delle banche di prossimità nel sostegno alle famiglie, alle imprese e alle iniziative di sviluppo locale.

Saranno approfonditi il rapporto tra attività bancaria e responsabilità sociale, la valutazione dei progetti imprenditoriali e il contributo che il credito può offrire alla crescita economica e sociale delle comunità.

Un’occasione per riflettere anche su come raccontare l’economia dei territori con rigore e autonomia giornalistica, distinguendo i risultati economici dalle ricadute sociali e mantenendo centrale l’interesse pubblico.

A moderare l’incontro sarà Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore, che guiderà il confronto tra i relatori e le diverse prospettive professionali.

L’obiettivo dell’incontro è contribuire a una maggiore consapevolezza del valore dei dati e della responsabilità di chi li comunica, perché raccontare correttamente l’economia significa offrire ai cittadini gli strumenti per comprendere la realtà e partecipare in modo informato alla vita pubblica.

Con questo terzo appuntamento, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni prosegue il percorso di approfondimento dedicato alla qualità dell’informazione, favorendo il dialogo tra giornalismo, ricerca economica e mondo del credito.