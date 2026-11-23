La violenza contro le donne non nasce all’improvviso. Spesso affonda le proprie radici in stereotipi, pregiudizi e modelli culturali consolidati, che condizionano le relazioni, alimentano le disuguaglianze e contribuiscono a rendere accettabili comportamenti che non dovrebbero mai esserlo.

È proprio da questa consapevolezza che nasce “Nodi oscuri e stereotipi di genere. Cultura e pregiudizio: le radici invisibili della violenza”, l’incontro promosso dall’associazione Donne al Centro, in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17.30, presso Esperienza Europa – David Sassoli, nella Sala del Cinema di Piazza Venezia 6C, a Roma.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vuole offrire uno spazio di ascolto, confronto e approfondimento sui meccanismi culturali e sociali che alimentano la violenza di genere, contribuendo a normalizzarla e a perpetuarla.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Cristiana Merli, presidente dell’associazione Donne al Centro, che introdurrà il significato dell’iniziativa e l’importanza di promuovere occasioni di sensibilizzazione capaci di coinvolgere la comunità e rafforzare una cultura fondata sul rispetto.

Cuore dell’appuntamento sarà la presentazione del libro “Nodi oscuri” di Elisa Caponetti, che diventerà il punto di partenza per un percorso di riflessione attraverso la letteratura, le letture e le testimonianze dirette. Ad accompagnare la presentazione sarà l’attore Vittorio Hamarz Vasfi, che darà voce ad alcuni testi, creando un dialogo tra parole, emozioni ed esperienza.

Particolarmente intenso sarà il momento dedicato alla testimonianza di una donna sopravvissuta alla violenza, che racconterà la propria esperienza attraverso un’intervista condotta dall’avvocata Ilenia Guerrieri, vicepresidente dell’associazione Donne al Centro. Un contributo prezioso per andare oltre i numeri e le statistiche e restituire centralità alle storie, alle persone e alla complessità dei percorsi di uscita dalla violenza.

A moderare l’incontro sarà la giornalista e scrittrice Lisa Di Giovanni, che accompagnerà i diversi momenti dell’evento, favorendo il dialogo tra i protagonisti e il pubblico e stimolando una riflessione sul ruolo della cultura nella prevenzione della violenza di genere.

L’appuntamento intende portare l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato: la violenza non si manifesta soltanto attraverso l’aggressione fisica, ma può prendere forma anche attraverso comportamenti di controllo, svalutazione, manipolazione psicologica e limitazione della libertà personale. Dinamiche che, talvolta, trovano terreno fertile in convinzioni socialmente radicate e in rappresentazioni stereotipate dei ruoli femminili e maschili.

Riconoscere questi segnali significa intervenire sulle radici del problema, mettendo in discussione modelli culturali distorti e promuovendo un’educazione affettiva e relazionale fondata sul rispetto reciproco, sull’autonomia e sulla dignità di ogni persona.

In questo percorso, la letteratura e le testimonianze dirette assumono un ruolo fondamentale: le parole possono rompere il silenzio, rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto e contribuire a trasformare mentalità e comportamenti.

Prevenire la violenza significa imparare a riconoscerla anche nelle sue forme meno evidenti, avere il coraggio di mettere in discussione i pregiudizi e costruire una responsabilità collettiva che coinvolga istituzioni, associazioni, famiglie e cittadini.

L’iniziativa di Donne al Centro si propone, dunque, non soltanto come un momento di sensibilizzazione, ma come un’occasione per stimolare una riflessione più ampia sul ruolo che ciascuno può svolgere nella costruzione di una società libera dalla violenza e dalle discriminazioni.

Perché il cambiamento comincia dalla consapevolezza, dalla capacità di ascoltare e dal coraggio di riconoscere ciò che troppo spesso viene considerato normale. E perché una società più giusta, libera e rispettosa si costruisce anche attraverso la cultura, il dialogo e la responsabilità condivisa.