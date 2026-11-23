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Il progetto Parallelo 41 Fiumicino, promosso dall’Associazione CSA Salvo D’Acquisto APS, racconta la storia della città e coinvolge gli studenti di Parco Leonardo e Maccarese. Prime puntate da gennaio 2027.

Come si racconta una città a chi è nato quando molte delle sue trasformazioni erano già avvenute? Come si trasmettono ai ragazzi le storie, i luoghi e le esperienze delle generazioni che li hanno preceduti? A Fiumicino prende forma un progetto che prova a rispondere attraverso uno dei linguaggi più familiari ai giovani: il videopodcast.

Si chiama “Parallelo 41 – Fiumicino, prima che ci fossi tu” ed è la nuova iniziativa promossa dall’Associazione CSA Salvo D’Acquisto APS, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Un percorso narrativo dedicato alla storia della città, alle sue diverse località e alle persone che hanno contribuito a costruirne l’identità.

L’intenzione è ripercorrere le vicende del territorio, dalle origini dell’autonomia comunale fino ai giorni nostri, attraverso il racconto delle trasformazioni, delle tradizioni e degli avvenimenti che ne hanno accompagnato lo sviluppo.

Il titolo scelto per il progetto, “Fiumicino, prima che ci fossi tu”, racchiude il senso dell’iniziativa: riportare alla conoscenza delle nuove generazioni un passato che non hanno vissuto direttamente, ma che continua a influenzare i luoghi e la comunità di cui fanno parte.

Il videopodcast diventa così uno strumento per avvicinare la memoria storica ai linguaggi della comunicazione contemporanea. Non soltanto una successione di date e avvenimenti, dunque, ma un’occasione per conoscere meglio il territorio attraverso le sue storie e i suoi protagonisti.

Il progetto entrerà anche nelle scuole di Fiumicino, con due appuntamenti già annunciati. Il primo è previsto per lunedì 30 novembre, presso la scuola G.B. Grassi di Parco Leonardo, dove sarà presentata l’iniziativa agli studenti.

Il secondo incontro si svolgerà venerdì 4 dicembre 2026, presso l’Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, che ospiterà la registrazione in esterna di un episodio del videopodcast.

Due occasioni per portare il racconto della città all’interno degli ambienti scolastici, creando un collegamento tra la conoscenza del passato e la formazione dei cittadini di domani.

La scelta delle scuole rappresenta uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa. La storia locale, infatti, può diventare una chiave per comprendere ciò che spesso resta sullo sfondo della vita quotidiana: l’origine dei quartieri, le trasformazioni delle località e il rapporto tra le comunità e i luoghi che abitano.

La pubblicazione delle puntate di “Parallelo 41” è prevista a partire da gennaio 2027. Il progetto si propone così di costruire un racconto accessibile della storia di Fiumicino, capace di raggiungere anche chi difficilmente si avvicinerebbe a una pubblicazione storica tradizionale.

Per una città composta da località con caratteristiche e percorsi differenti, recuperare e condividere le vicende del territorio può contribuire a rafforzare la conoscenza reciproca e il senso di appartenenza alla comunità.

Con “Parallelo 41”, la memoria di Fiumicino cerca quindi una nuova forma di espressione, partendo proprio dai giovani ai quali quella storia sarà consegnata.