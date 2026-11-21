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L’iniziativa, promossa dall’Associazione Artistica Giovanni Natalia, si svolgerà presso la Mediateca di Acuto. Le lezioni saranno curate dall’artista Tiziano Torroni, con materiali messi gratuitamente a disposizione dei partecipanti.

Frosinone, Acuto – Un progetto dedicato ai più giovani per avvicinarli al mondo dell’arte, stimolare la creatività e mantenere viva la memoria dell’artista Giovanni Natalìa. A partire dal 2 dicembre 2026, l’Associazione Artistica Giovanni Natalìa organizzerà un corso gratuito di pittura rivolto a bambini e adolescenti, che si svolgerà all’interno della Mediateca di Acuto.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dare continuità al percorso culturale avviato con l’inaugurazione della mostra permanente dedicata all’artista, trasformando il ricordo della sua opera in un’occasione concreta di formazione, condivisione e crescita per le nuove generazioni.

«Dopo l’inaugurazione della mostra permanente dedicata all’artista, al fine di onorare ulteriormente la memoria di Giovanni Natalia, abbiamo pensato a un progetto rivolto ai giovanissimi – dichiara Anna Maria Pilozzi, Presidente dell’Associazione Artistica Giovanni Natalia – con l’obiettivo di trasmettere loro il fascino dell’arte e l’importanza di coltivare un’attività incentrata sulla creatività e sulla manualità».

A guidare i giovani partecipanti sarà Tiziano Torroni, talentuoso artista del territorio, che accompagnerà bambini e ragazzi alla scoperta della pittura, offrendo loro l’opportunità di sperimentare tecniche espressive, sviluppare le proprie capacità artistiche e dare forma alla fantasia. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità del progetto: sia la partecipazione ai corsi sia tutto il materiale necessario saranno completamente gratuiti, con l’intento di favorire la più ampia adesione possibile, senza distinzioni o barriere economiche.

«I corsi saranno gratuiti e sarà nostra cura fornire tutto il materiale utile – prosegue la Presidente Pilozzi – per non gravare sull’economia delle famiglie e incentivare la partecipazione da parte di tutti. Crediamo fermamente che l’arte debba essere un’opportunità accessibile a chiunque: è importante che la curiosità di sperimentare non trovi ostacoli di alcun tipo!».

Il progetto rappresenta dunque un ulteriore passo nell’impegno dell’Associazione per la valorizzazione dell’eredità artistica e culturale di Giovanni Natalia, con la volontà di rendere la Mediateca di Acuto un luogo sempre più vivo, aperto alla partecipazione e alla crescita delle nuove generazioni.

Informazioni e adesioni

Per ricevere maggiori informazioni e aderire ai corsi è possibile recarsi presso la Mostra Permanente Giovanni Natalia, in Viale Roma 48 ad Acuto, nei seguenti giorni e orari:

Sabato: dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Domenica: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Referente per informazioni e adesioni: Daniele Mariani. Mail associazionegiovannin@yahoo.com