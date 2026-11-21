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Pastena, I cittadini presentano ricorso e chiedono chiarezza sui conti dell’Amministrazione D’Ovidio

È scontro aperto sulla tassa sui rifiuti a Pastena. Un Comitato di cittadini, affiancato dai consiglieri di opposizione, ha deciso di passare alle vie legali contro gli ultimi rincari della TARI, giudicati insostenibili e privi di un’adeguata giustificazione contabile. Per tutelare i contribuenti, i promotori dell’iniziativa si sono affidati all’avvocato Francesco Scalia, noto esperto di diritto amministrativo. La decisione di formalizzare il ricorso arriva dopo una prima richiesta di accesso agli atti che, secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe evaso solo in modo parziale, restituendo dati incompleti. L’obiettivo dell’azione legale è chiedere agli organi competenti di verificare la legittimità degli atti adottati, la correttezza delle procedure seguite e la reale congruità degli aumenti applicati dall’Amministrazione D’Ovidio. Alla base della protesta ci sono le numerose segnalazioni giunte da residenti e operatori economici locali: in molti casi le bollette hanno subito rincari pesantissimi, arrivando a raddoppiare e, in alcune situazioni, persino a triplicare. Un salasso che sta gravando in modo significativo sui bilanci delle famiglie e sulla tenuta delle attività commerciali del territorio. Secondo il Comitato, a fronte di questi aumenti non sono mai stati forniti chiarimenti puntuali sui criteri di calcolo adottati, né sui costi effettivi del servizio di gestione dei rifiuti e sulle valutazioni tecnico-amministrative alla base delle delibere. Sulla vicenda intervengono duramente anche i consiglieri comunali di minoranza Salamena, Di Mascolo, Frattarelli e Di Domenico, che da mesi denunciano una gestione poco chiara della macchina amministrativa: “I cittadini hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono impiegate le risorse pubbliche e quali sono le ragioni che giustificano incrementi così rilevanti della tassazione locale. Registriamo tempi lunghissimi per ogni nostro accesso agli atti. La nostra attività non ha finalità polemiche, ma mira a garantire trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dei contribuenti”. Con l’impugnazione degli atti, i numerosi cittadini che hanno aderito all’iniziativa chiedono che vengano ristabiliti i principi di partecipazione e buon andamento della pubblica amministrazione. L’auspicio espresso dal Comitato e dai consiglieri di opposizione è che la vicenda venga ora affrontata con spirito costruttivo e apertura istituzionale, affinché l’intera comunità di Pastena non debba subire le conseguenze di scelte amministrative ritenute penalizzanti. Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli sulle iniziative intraprese e sugli sviluppi del procedimento avviato contro l’ente comunale.