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Fumone, Campoli: “Oggi il nostro paese è stato protagonista, un evento che resterà nella memoria della comunità”

Una giornata destinata a rimanere nella memoria della comunità ciociara. L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (nella foto accanto al Sindaco Matteo Campoli) ha fatto tappa a Fumone per l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale, un’opera strategica realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e già operativa dallo scorso 1° novembre. La presenza del leader politico ha rappresentato un’importante vetrina per il borgo di circa duemila abitanti, dimostrando come anche le piccole amministrazioni locali possano intercettare e mettere a terra risorse fondamentali per il territorio. All’evento hanno preso parte anche l’onorevole Ilaria Fontana, i consiglieri comunali, il personale educativo e le forze dell’ordine locali. “Oggi Fumone ha vissuto una giornata importante, una di quelle che resteranno nella memoria della nostra comunità -ha dichiarato il Sindaco di Fumone in una nota ufficiale-. La visita dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel nostro piccolo paese è stata un’occasione speciale per accendere i riflettori su una realtà che, grazie al lavoro, alla determinazione e alle opportunità offerte dai fondi del PNRR, è riuscita a realizzare un risultato straordinario: il nostro asilo nido comunale. Un servizio fondamentale per le famiglie, un investimento sui bambini e sul futuro di Fumone. La dimostrazione concreta che anche un piccolo Comune, con circa 2.000 abitanti, può raggiungere grandi obiettivi quando ci sono programmazione, impegno e capacità di trasformare le risorse in opportunità per i cittadini. A Giuseppe Conte va il mio ringraziamento per aver scelto Fumone e aver voluto conoscere da vicino questa realtà”. Durante l’incontro non sono mancati i momenti di forte commozione, culminati nella consegna di un omaggio simbolico all’ex premier da parte dell’amministrazione e dello staff scolastico. “Un momento particolarmente emozionante è stato il dono che abbiamo voluto preparare insieme alle maestre e alle loro collaboratrici: una tela con un’immagine del nostro amato Fumone, impreziosita dalle impronte delle manine dei primi bambini che, dal 1° novembre, hanno iniziato a frequentare il nido -ha raccontato il primo cittadino-. Un piccolo grande simbolo che racchiude il senso più bello di questa opera: i bambini, le famiglie e il futuro della nostra comunità. Un ringraziamento sincero alle maestre e a tutte le collaboratrici per la passione e la professionalità con cui ogni giorno si prendono cura dei nostri piccoli“. Il Sindaco ha poi voluto estendere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto e della giornata: “Grazie all’Onorevole Ilaria Fontana, ai miei consiglieri comunali, alla grande macchina amministrativa e a tutti gli uffici comunali che hanno lavorato con impegno per raggiungere questo obiettivo. Un ringraziamento anche al Comandante della Polizia Locale e ai Carabinieri della Compagnia di Alatri per il prezioso supporto e la collaborazione“. In chiusura, il primo cittadino ha sottolineato il valore civico e sociale dell’iniziativa, al di là degli schieramenti politici: “Oggi non c’erano bandiere da sventolare, ma una comunità da raccontare. Oggi abbiamo parlato di Fumone, delle sue famiglie, dei suoi bambini e della volontà di continuare a costruire qui un futuro. Perché amministrare significa soprattutto questo: creare servizi, dare risposte e fare in modo che le persone possano scegliere di vivere, crescere e costruire il proprio domani nel nostro paese. Oggi Fumone è stata protagonista. E io, da Sindaco, sono profondamente orgoglioso della mia comunità. Grazie a tutti voi“.