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Roma – Si è svolta questa mattina, presso la Basilica di San Giovanni Bosco nel quartiere capitolino Don Bosco, la celebrazione della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Sottosegretario di Stato per la Difesa, Sen. Isabella Rauti. Una ricorrenza che si fonde con la “Giornata dell’Orfano” e con la commemorazione della Battaglia di Culqualber.

La Santa Messa è stata officiata da S.E. Rev.ma il Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, e concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia. Alla solenne cerimonia hanno preso parte il Sen. Maurizio Gasparri, Presidente della 3ª Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa, l’On. Antonio Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e numerose Autorità militari, civili e religiose.

Nel corso dell’omelia, il Cardinale Parolin ha sottolineato il profondo significato del motto dell’Istituzione, spiegando come la fedeltà per i Carabinieri si traduca in una lealtà assoluta, costante e ininterrotta nel tempo verso lo Stato, le istituzioni e i cittadini: una promessa senza scadenza che si rinnova ogni giorno nell’impegno a servire la Patria con onore e disciplina, rispettando la legge e tutelando la sicurezza pubblica fino all’estremo sacrificio. Il Cardinale ha inoltre rivolto un pensiero ai Caduti e ai loro figli in occasione della Giornata dell’Orfano, evidenziando come la celebrazione rappresenti, oltre a un segno di tangibile vicinanza alle famiglie, anche un momento di suffragio per tutti i militari dell’Arma che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

A margine della celebrazione, il Comandante Generale ha ringraziato il S.E. Rev.ma il Card. Pietro Parolin donandogli una talea dell’Albero di Falcone, riprodotta dai Carabinieri per la Biodiversità, quale emblema di dedizione, sacrificio e vicinanza alle comunità, ricordando come i militari dell’Arma siano sempre pronti a tendere una mano senza mai voltarsi dall’altra parte e definendo le Stazioni dei Carabinieri vere e proprie porte della speranza, luoghi in cui ogni cittadino può entrare e trovare una risposta.

Al termine della funzione religiosa, spazio alla solidarietà con la premiazione degli assistiti più meritevoli dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), ai quali sono state assegnate borse di studio a sostegno del loro percorso di crescita e formazione. L’Ente, fondato nel 1948 e alimentato da contributi volontari, rappresenta da sempre una delle più concrete espressioni di vicinanza e sostegno interno ed esterno all’Istituzione.

La giornata si era aperta nel segno della memoria al Museo Storico dell’Arma, dove il Comandante Generale ha fatto ingresso nel Salone d’Onore, al cospetto della “Bandiera di Guerra”, per deporre una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti. Un momento di profondo raccoglimento, reso ancora più significativo dalla ricorrenza dell’85° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, con cui l’Istituzione rinnova il ricordo e la gratitudine verso i Carabinieri che hanno sacrificato la propria vita per restare fedeli al dovere.

Parallelamente alle celebrazioni liturgiche e commemorative, l’evento ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico per l’apertura eccezionale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. La storica sede di Viale Romania ha infatti riaperto le proprie porte alla cittadinanza per un ciclo speciale di visite guidate. Accompagnati da personale in uniforme e alla presenza di una rappresentanza della stessa O.N.A.O.M.A.C., i numerosi visitatori hanno potuto varcare la soglia del “cuore del Palazzo”, immergendosi in un itinerario tra storia, arte e cultura nelle sale di rappresentanza e nei luoghi chiave dell’Arma.

L’iniziativa ha confermato l’intento di consolidare ulteriormente il legame di vicinanza e reciproca fiducia con i cittadini, condividendo con la collettività una data di altissimo valore simbolico per la Benemerita e per l’intero Paese.